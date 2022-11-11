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https://sputnikarabic.ae/20221111/أنطونوف-يرحب-بقرار-الولايات-المتحدة-بإعفاء-العمليات-المالية-للبعثات-الدبلوماسية-من-العقوبات-1070041286.html
أنطونوف يرحب بقرار الولايات المتحدة بإعفاء العمليات المالية للبعثات الدبلوماسية من العقوبات
أنطونوف يرحب بقرار الولايات المتحدة بإعفاء العمليات المالية للبعثات الدبلوماسية من العقوبات
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الخميس، القرار الأمريكي بإعفاء التحويلات المالية الضرورية لعمل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T01:22+0000
2022-11-11T01:22+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين "بشكل عام، نعتبر قرار الإدارة الأمريكية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية قرارا متأخرًا ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح".وأضاف: "نتوقع أن تدرك البنوك الإشارة بشكل صحيح وتتوقف عن منع المعاملات الضرورية للحفاظ على الأداء الطبيعي للبعثات الخارجية الروسية".وأضاف السفير أن الأمر تطلب الكثير من العمل لتوجيه واشنطن إلى فهم أن العقوبات تلحق ضررا كبيرا بالدبلوماسيين الروس في جميع أنحاء العالم.في وقت سابق يوم الخميس، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح للأمريكيين بالدخول في معاملات ضرورية للأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221110/الولايات-المتحدة-تمدد-ترخيص-التعاملات-المتعلقة-بالطاقة-مع-الكيانات-الروسية-حتى-15-مايو-1070040850.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أنطونوف يرحب بقرار الولايات المتحدة بإعفاء العمليات المالية للبعثات الدبلوماسية من العقوبات

01:22 GMT 11.11.2022
© Sputnikأناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik
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وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الخميس، القرار الأمريكي بإعفاء التحويلات المالية الضرورية لعمل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الروسية من العقوبات بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وأعرب عن أمله في أن لن تمنع البنوك الأمريكية تحويل الأموال بعد الآن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين "بشكل عام، نعتبر قرار الإدارة الأمريكية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية قرارا متأخرًا ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح".
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
الولايات المتحدة تمدد ترخيص التعاملات المتعلقة بالطاقة مع الكيانات الروسية حتى 15 مايو
أمس, 23:17 GMT
وأضاف: "نتوقع أن تدرك البنوك الإشارة بشكل صحيح وتتوقف عن منع المعاملات الضرورية للحفاظ على الأداء الطبيعي للبعثات الخارجية الروسية".
وأضاف السفير أن الأمر تطلب الكثير من العمل لتوجيه واشنطن إلى فهم أن العقوبات تلحق ضررا كبيرا بالدبلوماسيين الروس في جميع أنحاء العالم.
في وقت سابق يوم الخميس، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح للأمريكيين بالدخول في معاملات ضرورية للأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الروسية.
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