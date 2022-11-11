https://sputnikarabic.ae/20221111/أوربان-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-لا-تضعف-الاقتصاد-الروسي-بل-تأتي-بنتائج-عكسية-1070043569.html
أوربان: عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تضعف الاقتصاد الروسي بل تأتي بنتائج عكسية
أوربان: عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تضعف الاقتصاد الروسي بل تأتي بنتائج عكسية
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن العقوبات الغربية تريد إضعاف روسيا، لكن نتائجها عكسية وتؤثر على اقتصاد أوروبا وتضعفه. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T07:18+0000
2022-11-11T07:18+0000
2022-11-11T07:18+0000
العالم
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وقال أوربان "نعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات صارمة للغاية على روسيا وهذه العقوبات في الواقع تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع، هدفهم إضعاف روسيا وفرض السلام، لكن العكس هو الصحيح".وقال أوربان "اقتصاداتنا الأوروبية تتجه بسرعة نحو الركود بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي أتت بنتائج عكسية".وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوربان: عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تضعف الاقتصاد الروسي بل تأتي بنتائج عكسية
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن العقوبات الغربية تريد إضعاف روسيا، لكن نتائجها عكسية وتؤثر على اقتصاد أوروبا وتضعفه.
وقال أوربان "نعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات صارمة للغاية على روسيا وهذه العقوبات في الواقع تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع، هدفهم إضعاف روسيا وفرض السلام، لكن العكس هو الصحيح".
وقال أوربان "اقتصاداتنا الأوروبية تتجه بسرعة نحو الركود بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي أتت بنتائج عكسية".
وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.