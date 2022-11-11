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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-اليابانية-تؤكد-مقتل-أحد-مواطنها-في-أوكرانيا-1070041882.html
الخارجية اليابانية تؤكد مقتل أحد مواطنها في أوكرانيا
الخارجية اليابانية تؤكد مقتل أحد مواطنها في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن ياباني، سافر إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا كمتطوع. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T03:30+0000
2022-11-11T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن الوزارة أن المواطن الياباني قُتل في 9 نوفمبر، بينما لم يتم تحديد اسمه والمنطقة التي قُتل فيها.ومؤخرا، ظهرت معلومات حول مقتل مواطن ياباني يتراوح عمره بين 20 و30 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي إن السفارة اليابانية في أوكرانيا تتحقق من المعلومات.ووفقًا لمعلومات الخارجية اليابانية، مُنع المواطنون اليابانيون من زيارة أوكرانيا وأوصوا بمغادرة البلاد على الفور.وكانت سفارة اليابان في أوكرانيا قد استأنفت عملها في كييف في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد توقف دام سبعة أشهر. ونقلت اليابان سفارتها من كييف إلى مدينة لفيف الغربية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير.وفي وقت لاحق من شهر مارس/ آذار، غادرت البعثة الدبلوماسية اليابانية أوكرانيا، بينما تولت السفارة في بولندا أعمالها.
https://sputnikarabic.ae/20220419/اليابان-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-بدون-طيار-ومعدات-حماية-كيميائية-1061352461.html
أخبار اليابان
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أخبار أوكرانيا, أخبار اليابان
أخبار أوكرانيا, أخبار اليابان

الخارجية اليابانية تؤكد مقتل أحد مواطنها في أوكرانيا

03:30 GMT 11.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أكدت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن ياباني، سافر إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا كمتطوع.
طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن الوزارة أن المواطن الياباني قُتل في 9 نوفمبر، بينما لم يتم تحديد اسمه والمنطقة التي قُتل فيها.
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
19 أبريل, 02:50 GMT
ومؤخرا، ظهرت معلومات حول مقتل مواطن ياباني يتراوح عمره بين 20 و30 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي إن السفارة اليابانية في أوكرانيا تتحقق من المعلومات.
ووفقًا لمعلومات الخارجية اليابانية، مُنع المواطنون اليابانيون من زيارة أوكرانيا وأوصوا بمغادرة البلاد على الفور.
وكانت سفارة اليابان في أوكرانيا قد استأنفت عملها في كييف في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد توقف دام سبعة أشهر. ونقلت اليابان سفارتها من كييف إلى مدينة لفيف الغربية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير.
وفي وقت لاحق من شهر مارس/ آذار، غادرت البعثة الدبلوماسية اليابانية أوكرانيا، بينما تولت السفارة في بولندا أعمالها.
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