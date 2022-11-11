https://sputnikarabic.ae/20221111/برلمانية-سابقة-تكشف-لـسبوتنيك-أهم-التشريعات-على-طاولة-البرلمان-البحريني-القادم-1070048721.html
برلمانية سابقة تكشف لـ"سبوتنيك" أهم التشريعات على طاولة البرلمان البحريني القادم
برلمانية سابقة تكشف لـ"سبوتنيك" أهم التشريعات على طاولة البرلمان البحريني القادم
كشفت برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الحالية في البحرين أهم الملفات والتشريعات التي يجب أن يعمل عليها البرلمان القادم. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T11:06+0000
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البحرين
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قالت المرشحة البرلمانية والنائبة السابقة سوسن كمال، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تجري وفق مواعيدها المحددة وما رُسم لها من استعداد مُتقن، وأنها تسير بانسيابية وسلاسة.وأضافت أن العملية الانتخاببية تحقق مستوى عالٍ من النزاهة، في ظل إشراف كامل من القضاء البحريني المستقل، ورقابة حاضرة من منظمات المجتمع المدني والمتطوعين الراغبين في المساهمة فيها.وأشارت إلى أن الحالة الانتخابية في مملكة البحرين تتجه نحو المشاركة الفاعلة رغم الكثير من التحديات.وأوضحت أن ذلك يرجع لتراكم الخبرة الديمقراطية، والالتفاف حول المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. وأكدت أن ذلك سيساعد على وصول مملكة البحرين إلى نقطة التوازن المالي بحلول 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221106/مستشار-ملك-البحرين-يوضح-لـ-سبوتنيك-موقف-بلاده-من-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1069873952.html
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البحرين, العالم العربي
برلمانية سابقة تكشف لـ"سبوتنيك" أهم التشريعات على طاولة البرلمان البحريني القادم
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حصري
كشفت برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الحالية في البحرين أهم الملفات والتشريعات التي يجب أن يعمل عليها البرلمان القادم.
قالت المرشحة البرلمانية والنائبة السابقة سوسن كمال، في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، إن الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تجري وفق مواعيدها المحددة وما رُسم لها من استعداد مُتقن، وأنها تسير بانسيابية وسلاسة.
وأضافت أن العملية الانتخاببية تحقق مستوى عالٍ من النزاهة، في ظل إشراف كامل من القضاء البحريني المستقل، ورقابة حاضرة من منظمات المجتمع المدني والمتطوعين الراغبين في المساهمة فيها.
وأشارت إلى أن الحالة الانتخابية في مملكة البحرين تتجه نحو المشاركة الفاعلة رغم الكثير من التحديات.
وأوضحت أن ذلك يرجع لتراكم الخبرة الديمقراطية، والالتفاف حول المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
وحول أبرز الملفات المرتقبة والهامة على طاولة البرلمان القادم، كشفت أن "أهداف المرحلة القادمة من العمل التشريعي تتمثل في وحدات إسكانية سريعة، ووظائف جديدة، وتنمية مستدامة مستمرّة، وسوق عمل عادل ما بعد التصريح المرن، وإدارة أزمات قوية، وتشريعات اقتصادية مطورة، وتنمية ذاتية متميزة".
وأكدت أن ذلك سيساعد على وصول مملكة البحرين
إلى نقطة التوازن المالي بحلول 2024.