https://sputnikarabic.ae/20221111/برلمانية-سابقة-تكشف-لـسبوتنيك-أهم-التشريعات-على-طاولة-البرلمان-البحريني-القادم-1070048721.html

برلمانية سابقة تكشف لـ"سبوتنيك" أهم التشريعات على طاولة البرلمان البحريني القادم

برلمانية سابقة تكشف لـ"سبوتنيك" أهم التشريعات على طاولة البرلمان البحريني القادم

كشفت برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الحالية في البحرين أهم الملفات والتشريعات التي يجب أن يعمل عليها البرلمان القادم. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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قالت المرشحة البرلمانية والنائبة السابقة سوسن كمال، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تجري وفق مواعيدها المحددة وما رُسم لها من استعداد مُتقن، وأنها تسير بانسيابية وسلاسة.وأضافت أن العملية الانتخاببية تحقق مستوى عالٍ من النزاهة، في ظل إشراف كامل من القضاء البحريني المستقل، ورقابة حاضرة من منظمات المجتمع المدني والمتطوعين الراغبين في المساهمة فيها.وأشارت إلى أن الحالة الانتخابية في مملكة البحرين تتجه نحو المشاركة الفاعلة رغم الكثير من التحديات.وأوضحت أن ذلك يرجع لتراكم الخبرة الديمقراطية، والالتفاف حول المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. وأكدت أن ذلك سيساعد على وصول مملكة البحرين إلى نقطة التوازن المالي بحلول 2024.

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