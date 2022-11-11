https://sputnikarabic.ae/20221111/بكين-ردا-على-تصريحات-بايدن-العلاقات-الصينية-الروسية-متينة-للغاية-1070070170.html

بكين ردا على تصريحات بايدن: العلاقات الصينية الروسية "متينة للغاية"‏

بكين ردا على تصريحات بايدن: العلاقات الصينية الروسية "متينة للغاية"‏

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على تصريحات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن "الصين ‏لا تنظر إلى العلاقات الحالية مع روسيا على أنها تحالف محتمل، وتحاول... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T17:57+0000

2022-11-11T17:57+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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وأكد المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، أن العلاقات بين روسيا والصين متبادلة المنفعة و"صلبة"، وليست موجهة ضد الآخرين، وتقوم على الاحترام والثقة المتبادلين.وقال ليجيان: "ما يمكنني قوله هو أن العلاقات الصينية الروسية متينة للغاية، وباعتبارهما أكبر جارين لبعضهما بعضا وشريكين استراتيجيين شاملين في العصر الجديد، فقد التزمت الصين وروسيا دائما بمبادئ عدم الانحياز إلى الكتل، وعدم المواجهة وعدم التوجيه ضد أطراف ثالثة، وكذلك تنمية العلاقات الثنائية، والتعاون في مختلف المجالات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".كما أشار الدبلوماسي الصيني إلى أن "التنمية الطويلة الأجل والصحية والمستدامة للعلاقات بين روسيا والصين تقوم بشكل أساسي على مستوى عال من الثقة المتبادلة بين البلدين".وأضاف تشاو ليجيان أن "الصين مستعدة للتعاون مع الجانب الروسي من أجل المساهمة في التقدم الواثق المستمر للعلاقات الثنائية إلى الأمام في الاتجاه الصحيح".كما أشار إلى أن الصين ستلتزم بـ"المبادئ الخمسة للتعايش السلمي"، وستطور التعاون الودي مع الدول الأخرى، وتعزز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية، بالإضافة إلى التنسيق والتفاعل الإيجابي بين القوى الكبرى.وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الصين وروسيا تعملان على تطوير شراكة شاملة على الرغم من الوضع الدولي المعقد في مختلف المجالات، وأكد مجددا استعداد موسكو لمواصلة الحوار الثنائي والعمل المشترك الوثيق مع بكين لصالح البلدين الصديقين.

https://sputnikarabic.ae/20221107/نمو-التبادل-التجاري-بين-الصين-وروسيا-خلال-الأشهر-الـ-10-الأولى-من-عام-2022-1069896857.html

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