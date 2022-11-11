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ريابكوف: روسيا لم تعرض على الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين لافروف وبلينكن
ريابكوف: روسيا لم تعرض على الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين لافروف وبلينكن
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده لم تعرض على الولايات المتحدة تنظيم اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في قمة مجموعة... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T09:43+0000
2022-11-11T09:43+0000
روسيا
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وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد قضايا تتطلب اجتماعا في رأينا، فالأمريكيون يعرفون موقفنا من جميع الجوانب لدينا فكرة جيدة عن نهجهم وأولوياتهم".وأضاف قائلا: "لذلك، لا يوجد سبب لتقديم مثل هذا الاقتراح من جانبنا"، مشيرا إلى أن موسكو اطلعت على تصريحات الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع.وأكد ريابكوف: "من حيث المبدأ، لا توجد خطط ولا تحضيرات لمثل هذا الاتصال من جانبنا، ويبدو أنهم يقنعون أنفسهم بأن هذا ليس ضروريا".وفي سياق آخر، أعلن ريابكوف أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" سيعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني - أوائل ديسمبر/كانون الأول، وسيكون أحد الموضوعات استئناف عمليات التفتيش.
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ريابكوف: روسيا لم تعرض على الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين لافروف وبلينكن

09:43 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده لم تعرض على الولايات المتحدة تنظيم اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد قضايا تتطلب اجتماعا في رأينا، فالأمريكيون يعرفون موقفنا من جميع الجوانب لدينا فكرة جيدة عن نهجهم وأولوياتهم".
وأضاف قائلا: "لذلك، لا يوجد سبب لتقديم مثل هذا الاقتراح من جانبنا"، مشيرا إلى أن موسكو اطلعت على تصريحات الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع.
وأكد ريابكوف: "من حيث المبدأ، لا توجد خطط ولا تحضيرات لمثل هذا الاتصال من جانبنا، ويبدو أنهم يقنعون أنفسهم بأن هذا ليس ضروريا".
وفي سياق آخر، أعلن ريابكوف أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" سيعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني - أوائل ديسمبر/كانون الأول، وسيكون أحد الموضوعات استئناف عمليات التفتيش.
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