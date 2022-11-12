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https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-يعلق-على-اتفاق-الحبوب-ومحادثات-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1070084059.html
أردوغان يعلق على "اتفاق الحبوب" ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان يعلق على "اتفاق الحبوب" ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت أنه يعتزم التحدث مع فلاديمير زيلينسكي لمعرفة موقف كييف من محادثات السلام مع موسكو. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T09:32+0000
2022-11-12T09:32+0000
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وقال أردوغان للصحفيين خلال عودته من أوزبكستان على متن طائرته الخاصة: "سأتحدث مع زيلينسكي ونرى ما يفكر به وكيف ينظر إلى مثل قيام تركيا بوساطة في أوكرانيا وآفاق مفاوضات السلام مع روسيا".وأضاف أردوغان قائلا: "سنبحث عن سبل لفهم ما إذا كانت هذه الوساطة ستقودنا إلى السلام".وفي سياق متصل، أشار أردوغان إلى أنه يتوقع إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.وبشأن "اتفاق الحبوب" اعتبر قال الرئيس التركي أنه من الخطأ تحديد إطار زمني لهذا الاتفاق، لكن آلية العمل فيه تحتاج إلى تفاصيل وتجديد متواصل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه كلما استمر العمل بالاتفاق، كان مفيدا أكثر.ونوه إلى أن الدول المرتبطة بالاتفاق بحاجة إلى رسم حدود هذا العمل بشكل جيد وتطبيق كل تفاصيله، حيث يجب مساعدة الدول الأفريقية كما صرح الرئيس الروسي بوتين، لأن الفقراء بحاجة إلى الغذاء في الوقت الحالي، خاتما بالقول "سيكون من غير العادل تنحية أفريقيا جانبا وإرسال المنتجات الزراعية إلى أوروبا".
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أردوغان يعلق على "اتفاق الحبوب" ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

09:32 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت أنه يعتزم التحدث مع فلاديمير زيلينسكي لمعرفة موقف كييف من محادثات السلام مع موسكو.
وقال أردوغان للصحفيين خلال عودته من أوزبكستان على متن طائرته الخاصة: "سأتحدث مع زيلينسكي ونرى ما يفكر به وكيف ينظر إلى مثل قيام تركيا بوساطة في أوكرانيا وآفاق مفاوضات السلام مع روسيا".
وأضاف أردوغان قائلا: "سنبحث عن سبل لفهم ما إذا كانت هذه الوساطة ستقودنا إلى السلام".
وفي سياق متصل، أشار أردوغان إلى أنه يتوقع إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.
وبشأن "اتفاق الحبوب" اعتبر قال الرئيس التركي أنه من الخطأ تحديد إطار زمني لهذا الاتفاق، لكن آلية العمل فيه تحتاج إلى تفاصيل وتجديد متواصل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه كلما استمر العمل بالاتفاق، كان مفيدا أكثر.
ونوه إلى أن الدول المرتبطة بالاتفاق بحاجة إلى رسم حدود هذا العمل بشكل جيد وتطبيق كل تفاصيله، حيث يجب مساعدة الدول الأفريقية كما صرح الرئيس الروسي بوتين، لأن الفقراء بحاجة إلى الغذاء في الوقت الحالي، خاتما بالقول "سيكون من غير العادل تنحية أفريقيا جانبا وإرسال المنتجات الزراعية إلى أوروبا".
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