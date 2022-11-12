https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-يعلق-على-قرار-بوتين-بشأن-المشاركة-في-قمة-مجموعة-العشرين-1070085239.html
أردوغان يعلق على قرار بوتين بشأن المشاركة في قمة مجموعة العشرين
أردوغان يعلق على قرار بوتين بشأن المشاركة في قمة مجموعة العشرين
اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه كان من المناسب أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجموعة قمة العشرين في إندونيسيا، لكن ذلك يبقى قرارا خاصا... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T10:30+0000
2022-11-12T10:30+0000
2022-11-12T10:30+0000
العالم
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وقال الرئيس التركي أردوغان: "في الواقع خلال محادثاتنا الأخيرة مع فلاديمير بوتين، أخبرته أنني كنت أعتقد أن زيارته إلى إندونيسيا قد تكون جديرة بالاهتمام".وأضاف أردوغان قائلا: "بوتين قال لي حرفيا أنه سيقيم الوضع وسيبلغني بقراره بشأن إمكانية قدومه إلى قمة العشرين في بالي، أما بالنسبة لقراره عدم المشاركة في القمة، فمن الواضح أنه تشاور مع فريقه واتخذ هذا القرار في النهاية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان يعلق على قرار بوتين بشأن المشاركة في قمة مجموعة العشرين
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه كان من المناسب أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجموعة قمة العشرين في إندونيسيا، لكن ذلك يبقى قرارا خاصا بالرئيس الروسي فقط.
وقال الرئيس التركي أردوغان: "في الواقع خلال محادثاتنا الأخيرة مع فلاديمير بوتين، أخبرته أنني كنت أعتقد أن زيارته إلى إندونيسيا قد تكون جديرة بالاهتمام".
وأضاف أردوغان قائلا: "بوتين قال لي حرفيا أنه سيقيم الوضع وسيبلغني بقراره بشأن إمكانية قدومه إلى قمة العشرين في بالي، أما بالنسبة لقراره عدم المشاركة في القمة، فمن الواضح أنه تشاور مع فريقه واتخذ هذا القرار في النهاية".