عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-يعلق-على-قرار-بوتين-بشأن-المشاركة-في-قمة-مجموعة-العشرين-1070085239.html
أردوغان يعلق على قرار بوتين بشأن المشاركة في قمة مجموعة العشرين
أردوغان يعلق على قرار بوتين بشأن المشاركة في قمة مجموعة العشرين
اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه كان من المناسب أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجموعة قمة العشرين في إندونيسيا، لكن ذلك يبقى قرارا خاصا... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T10:30+0000
2022-11-12T10:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288523_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_1430cf5a24f3cfb170d3156a7fcf143f.jpg
وقال الرئيس التركي أردوغان: "في الواقع خلال محادثاتنا الأخيرة مع فلاديمير بوتين، أخبرته أنني كنت أعتقد أن زيارته إلى إندونيسيا قد تكون جديرة بالاهتمام".وأضاف أردوغان قائلا: "بوتين قال لي حرفيا أنه سيقيم الوضع وسيبلغني بقراره بشأن إمكانية قدومه إلى قمة العشرين في بالي، أما بالنسبة لقراره عدم المشاركة في القمة، فمن الواضح أنه تشاور مع فريقه واتخذ هذا القرار في النهاية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288523_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_76689eaa092a4d09417860d64fa93c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

أردوغان يعلق على قرار بوتين بشأن المشاركة في قمة مجموعة العشرين

10:30 GMT 12.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه كان من المناسب أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجموعة قمة العشرين في إندونيسيا، لكن ذلك يبقى قرارا خاصا بالرئيس الروسي فقط.
وقال الرئيس التركي أردوغان: "في الواقع خلال محادثاتنا الأخيرة مع فلاديمير بوتين، أخبرته أنني كنت أعتقد أن زيارته إلى إندونيسيا قد تكون جديرة بالاهتمام".
وأضاف أردوغان قائلا: "بوتين قال لي حرفيا أنه سيقيم الوضع وسيبلغني بقراره بشأن إمكانية قدومه إلى قمة العشرين في بالي، أما بالنسبة لقراره عدم المشاركة في القمة، فمن الواضح أنه تشاور مع فريقه واتخذ هذا القرار في النهاية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала