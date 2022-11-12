https://sputnikarabic.ae/20221112/أول-فندق-عائم-يصل-إلى-قطر-لاستقبال-المشجعين-خلال-كأس-العالم-صور-وفيديو-1070090106.html
أول فندق عائم يصل إلى قطر لاستقبال المشجعين خلال كأس العالم... صور وفيديو
أول فندق عائم يصل إلى قطر لاستقبال المشجعين خلال كأس العالم... صور وفيديو
وصلت سفينة "إم إس سي ورلد يوربا"، أول فندق عائم بمواصفات خرافية خاصة لمشجعي كأس العالم إلى ميناء الدوحة في قطر. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:47+0000
2022-11-12T13:47+0000
2022-11-12T13:47+0000
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وأظهرت لقطات تلفزيونية، اللحظات الأولى من وصول السفينة التي تعد فندقا عائما ضخما من فئة 5 نجوم.ويضم الفندق 2633 كابينة، بالإضافة إلى 6 حمامات سباحة و13 مطعما وسيكون متاحًا للإقامة طوال فترة كأس العالم في قطر.ويبلغ عرض السفينة السياحية المكونة من 22 طابقا، والتي يمكنها استيعاب 6700 شخص، 47 مترا بينما تبلغ مساحتها الإجمالية 40 ألف متر مربع.وقال المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عمر الجابر، في تصريحات متلفزة، "شعور لا يوصف بعد وصول أول سفينة عملاقة من أصل 3 سيصلون لاحقا قبل بداية البطولة".وأوضح الجابر أن السفينة تعد إضافة لخيارات سكنية متنوعة من أجل إقامة جماهير المونديال طوال أيام البطولة، مؤكدًا جاهزية دولة قطر لاستضافة الحدث العالمي.ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, منوعات, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أول فندق عائم يصل إلى قطر لاستقبال المشجعين خلال كأس العالم... صور وفيديو
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وصلت سفينة "إم إس سي ورلد يوربا"، أول فندق عائم بمواصفات خرافية خاصة لمشجعي كأس العالم إلى ميناء الدوحة في قطر.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، اللحظات الأولى من وصول السفينة التي تعد فندقا عائما ضخما من فئة 5 نجوم.
ويضم الفندق 2633 كابينة، بالإضافة إلى 6 حمامات سباحة و13 مطعما وسيكون متاحًا للإقامة طوال فترة كأس العالم في قطر
.
ويبلغ عرض السفينة السياحية المكونة من 22 طابقا، والتي يمكنها استيعاب 6700 شخص، 47 مترا بينما تبلغ مساحتها الإجمالية 40 ألف متر مربع.
وقال المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عمر الجابر، في تصريحات متلفزة، "شعور لا يوصف بعد وصول أول سفينة عملاقة من أصل 3 سيصلون لاحقا قبل بداية البطولة".
وأوضح الجابر أن السفينة تعد إضافة لخيارات سكنية متنوعة من أجل إقامة جماهير المونديال طوال أيام البطولة، مؤكدًا جاهزية دولة قطر لاستضافة الحدث العالمي.
ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022
في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.