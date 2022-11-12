https://sputnikarabic.ae/20221112/الأمطار-تغرق-شوارع-بغداد-وتتسبب-بإعفاء-عدد-من-المسؤولين-1070084948.html
الأمطار تغرق شوارع بغداد وتتسبب بإعفاء عدد من المسؤولين
الأمطار تغرق شوارع بغداد وتتسبب بإعفاء عدد من المسؤولين
شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط العراق، اليوم السبت، أمطارا كثيفة ما تسبب بظهور برك من المياه في أغلب الشوارع وغرق بعض المناطق نتيجة تهالك... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T10:15+0000
2022-11-12T10:15+0000
2022-11-12T10:15+0000
العراق
العالم العربي
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بغداد – سبوتنيك. وأظهرت مقاطع فيديو، بحيرات من المياه في شوارع بغداد ما تسبب أيضا في تعطل بعض السيارات في الشوارع، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتساقط فيها الأمطار في بغداد ومناطق وسط البلاد هذا العام إيذانا ببدء موسم الشتاء.وذكر البيان أن "كاظم وجه باستنفار الجهد البلدي وتشغيل محطات الصرف الصحي بطاقتها القصوى للإسراع بسحب وتصريف مياه الأمطار"، مشيرا إلى أن "هناك بعض المناطق شهدت تجمع لمياه الأمطار بسبب الشدة المطرية التي بلغت نسبتها 31 ملم خلال ساعتين، وهي نسبة تفوق طاقة شبكة التصريف للعاصمة التي تبلغ 22 ملم وهناك جهود مستمرة لسحب المياه وتصفيرها خلال ساعات معدودة".وتابع البيان أن "هناك بعض المشاكل التي واجهت جهود وخطة التصريف تمثلت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض محطات المجاري المهمة وتعطيل عملها بطاقتها الكاملة".وهدد أمين بغداد، وفقا للبيان، بـ "اتخاذ إجراءات عقابية شديدة بحق المقصرين وإعفاء عدد من المسؤولين في أمانة بغداد في حال عدم الاستجابة لسحب وتصريف المياه خلال وقت قياسي عن جميع مناطق وأحياء العاصمة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
الأمطار تغرق شوارع بغداد وتتسبب بإعفاء عدد من المسؤولين
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شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط العراق، اليوم السبت، أمطارا كثيفة ما تسبب بظهور برك من المياه في أغلب الشوارع وغرق بعض المناطق نتيجة تهالك شبكات الصرف الصحي الرئيسة في المدينة.
بغداد – سبوتنيك. وأظهرت مقاطع فيديو، بحيرات من المياه في شوارع بغداد ما تسبب أيضا في تعطل بعض السيارات في الشوارع، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتساقط فيها الأمطار في بغداد ومناطق وسط البلاد هذا العام إيذانا ببدء موسم الشتاء.
من جانبه، أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، في بيان صادر عن أمانة العاصمة العراقية، اتخاذ إجراءات عقابية، وإعفاء عدد من المسؤولين المقصرين، فيما وجه الدوائر البلدية في المدينة باستنفار جهدها الآلي والبشري لتصريف مياه الأمطار التي هطلت فجر اليوم السبت بكثافة 31 مليمترا.
وذكر البيان أن "كاظم وجه باستنفار الجهد البلدي وتشغيل محطات الصرف الصحي بطاقتها القصوى للإسراع بسحب وتصريف مياه الأمطار"، مشيرا إلى أن "هناك بعض المناطق شهدت تجمع لمياه الأمطار
بسبب الشدة المطرية التي بلغت نسبتها 31 ملم خلال ساعتين، وهي نسبة تفوق طاقة شبكة التصريف للعاصمة التي تبلغ 22 ملم وهناك جهود مستمرة لسحب المياه وتصفيرها خلال ساعات معدودة".
وتابع البيان أن "هناك بعض المشاكل التي واجهت جهود وخطة التصريف تمثلت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض محطات المجاري المهمة وتعطيل عملها بطاقتها الكاملة".
وهدد أمين بغداد، وفقا للبيان، بـ "اتخاذ إجراءات عقابية شديدة بحق المقصرين وإعفاء عدد من المسؤولين في أمانة بغداد في حال عدم الاستجابة لسحب وتصريف المياه خلال وقت قياسي عن جميع مناطق وأحياء العاصمة".