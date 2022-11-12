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الصين تطلق سفينة شحن فضائية إلى محطة "تيانغونغ" بنجاح
الصين تطلق سفينة شحن فضائية إلى محطة "تيانغونغ" بنجاح
أعلنت وكالة الفضاء الصينية، اليوم السبت، إطلاق مركبة الشحن الفضائية دون طيار "تيانشو 5"، والتي من المتوقع أن تلتحم بمحطة "تيانغونغ" الفضائية قريبا لتنفيذ مهمة... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T06:48+0000
2022-11-12T07:41+0000
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سبوتنيك. وأوضحت الوكالة أنه تم إطلاق صاروخ "لونغ مارش -7واي 6" الذي يحمل السفينة "تيانشو 5"، حيث تم الإطلاق بنجاح ومن المتوقع أن تلتحم السفينة بالمحطة قريبا.ومن المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -15" القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.يذكر أن بناء محطة الفضاء الصينية تم رسميا في أبريل/ نيسان 2021، حيث يتكون الهيكل الأساسي لمحطة الفضاء تيانغونغ على شكل حرف T من وحدة تيانخه الأساسية ووحدتين (وينتيان ومنجتيان) ملتصقتين بها.يمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في نفس الوقت أثناء تغيير الطاقم، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 سنة.يوجد حاليا ثلاثة من أفراد طاقم المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو -14" يعملون في محطة "تيانغونغ"، وقد تم إطلاق المركبة الفضائية إلى المحطة الصينية في أوائل يونيو/ حزيران وستنتهي مهمتها في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، ليتم استبدالهم برواد فضاء مهمة "شنتشو -15"، وسيكون هذا أول استبدال طواقم في "تيانغونغ".
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مجتمع, أخبار العالم الآن

الصين تطلق سفينة شحن فضائية إلى محطة "تيانغونغ" بنجاح

06:48 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 07:41 GMT 12.11.2022)
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZمحطة الفضاء الصينية
محطة الفضاء الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZ
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أعلنت وكالة الفضاء الصينية، اليوم السبت، إطلاق مركبة الشحن الفضائية دون طيار "تيانشو 5"، والتي من المتوقع أن تلتحم بمحطة "تيانغونغ" الفضائية قريبا لتنفيذ مهمة إعادة الإمداد.
سبوتنيك. وأوضحت الوكالة أنه تم إطلاق صاروخ "لونغ مارش -7واي 6" الذي يحمل السفينة "تيانشو 5"، حيث تم الإطلاق بنجاح ومن المتوقع أن تلتحم السفينة بالمحطة قريبا.
ومن المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -15" القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.
يذكر أن بناء محطة الفضاء الصينية تم رسميا في أبريل/ نيسان 2021، حيث يتكون الهيكل الأساسي لمحطة الفضاء تيانغونغ على شكل حرف T من وحدة تيانخه الأساسية ووحدتين (وينتيان ومنجتيان) ملتصقتين بها.
يمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في نفس الوقت أثناء تغيير الطاقم، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 سنة.
يوجد حاليا ثلاثة من أفراد طاقم المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو -14" يعملون في محطة "تيانغونغ"، وقد تم إطلاق المركبة الفضائية إلى المحطة الصينية في أوائل يونيو/ حزيران وستنتهي مهمتها في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، ليتم استبدالهم برواد فضاء مهمة "شنتشو -15"، وسيكون هذا أول استبدال طواقم في "تيانغونغ".
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