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https://sputnikarabic.ae/20221112/تويتر-يعلق-منح-علامة-التوثيق-الزرقاء-بعد-فوضى-حسابات-تنتحل-الهوية-1070096951.html
‏"تويتر" يعلق منح علامة التوثيق الزرقاء بعد فوضى "حسابات تنتحل الهوية"‏
‏"تويتر" يعلق منح علامة التوثيق الزرقاء بعد فوضى "حسابات تنتحل الهوية"‏
فوجئ مستخدمو منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، أمس الجمعة، بمواجهتهم مشكلات في الانضمام إلى ‏خدمة الاشتراك الجديدة "تويتر بلو"، التي أطلقتها منذ عدة أيام.‏ 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:55+0000
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ولا يمكن للمستخدمين استخدام خدمة "تويتر بلو"، التي اختفت من تطبيق "تويتر" على هواتف "آيفون"، وفقا لموقع "ذا فيرج".وعند الرغبة في الاشترك في الخدمة، تظهر رسالة تلقائية أمام المستخدمين تخبرهم أن "تويتر بلو" سيتوفر في بلدك في المستقبل، يرجى إعادة التحقق لاحقا".و"تويتر بلو" هو عبارة عن خدمة اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات، تضيف علامة التوثيق الزرقاء إلى حساب المستخدم، كما أنها توفر وصولا مبكرا لتحديد ميزات جديدة.وكشفت تقارير أن شركة "تويتر" قررت تعليق خدمة "تويتر بلو" للمساعدة في معالجة مشكلات انتحال الهوية.وسادت حالة من الفوضى بعدما أعلن "تويتر" الأسبوع الماضي عن توفير علامة التوثيق الزرقاء ضمن خدمة الاشتراك "تويتر بلو"، إذ بدأ في الانتشار على منصة التغريدات حسابات محاكاة ساخرة أو مزيفة تبدو مشروعة.وكان من بين المتضررين من تلك الحسابات المزيفة السيناتور الأمريكي، إد ماركي، الذي أرسل خطابا إلى رئيس "تويتر"، الملياردير، إيلون ماسك، يطالب فيه بإجابات بخصوص المحتالين على المنصة، بعد أن قام مراسل لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بإنشاء حساب ينتحل فيه شخصيته، ونال على علامة التوثيق الزرقاء، وفقا لموقع "إنغادجيت".
https://sputnikarabic.ae/20221106/إيلون-ماسك-يمنح-علامة-التوثيق-الزرقاء-على-تويتر-مقابل-8-دولارات-شهريا-1069874138.html
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تويتر, مجتمع, منوعات
تويتر, مجتمع, منوعات

‏"تويتر" يعلق منح علامة التوثيق الزرقاء بعد فوضى "حسابات تنتحل الهوية"‏

16:55 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYموقع "تويتر" للتغريدات
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
موقع "تويتر" للتغريدات
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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فوجئ مستخدمو منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، أمس الجمعة، بمواجهتهم مشكلات في الانضمام إلى ‏خدمة الاشتراك الجديدة "تويتر بلو"، التي أطلقتها منذ عدة أيام.‏
ولا يمكن للمستخدمين استخدام خدمة "تويتر بلو"، التي اختفت من تطبيق "تويتر" على هواتف "آيفون"، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وعند الرغبة في الاشترك في الخدمة، تظهر رسالة تلقائية أمام المستخدمين تخبرهم أن "تويتر بلو" سيتوفر في بلدك في المستقبل، يرجى إعادة التحقق لاحقا".
و"تويتر بلو" هو عبارة عن خدمة اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات، تضيف علامة التوثيق الزرقاء إلى حساب المستخدم، كما أنها توفر وصولا مبكرا لتحديد ميزات جديدة.
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
إيلون ماسك يمنح "علامة التوثيق الزرقاء" على "تويتر" مقابل 8 دولارات شهريا
6 نوفمبر, 07:53 GMT
وكشفت تقارير أن شركة "تويتر" قررت تعليق خدمة "تويتر بلو" للمساعدة في معالجة مشكلات انتحال الهوية.
وسادت حالة من الفوضى بعدما أعلن "تويتر" الأسبوع الماضي عن توفير علامة التوثيق الزرقاء ضمن خدمة الاشتراك "تويتر بلو"، إذ بدأ في الانتشار على منصة التغريدات حسابات محاكاة ساخرة أو مزيفة تبدو مشروعة.
وكان من بين المتضررين من تلك الحسابات المزيفة السيناتور الأمريكي، إد ماركي، الذي أرسل خطابا إلى رئيس "تويتر"، الملياردير، إيلون ماسك، يطالب فيه بإجابات بخصوص المحتالين على المنصة، بعد أن قام مراسل لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بإنشاء حساب ينتحل فيه شخصيته، ونال على علامة التوثيق الزرقاء، وفقا لموقع "إنغادجيت".
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