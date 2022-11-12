https://sputnikarabic.ae/20221112/دراسة-قلة-ساعات-النوم-تزيد-من-مخاطر-الإصابة-بمرض-ألزهايمر-1070087441.html
دراسة: قلة ساعات النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض "ألزهايمر"
دراسة: قلة ساعات النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض "ألزهايمر"
اكتشف باحثون في جامعة كوينزلاند وجود علاقة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وزيادة خطر الإصابة بالخرف. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T12:28+0000
2022-11-12T12:28+0000
2022-11-12T12:28+0000
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ووجدت البروفيسورة، إليزابيث كولسون، من معهد كوينزلاند للدماغ وكلية العلوم الطبية الحيوية وفريقها علاقة سببية بين نقص الأكسجين في الدماغ أثناء النوم ومرض "ألزهايمر" في الفئران.وقالت كولسون في الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر" العلمية: "وجدنا أن الحرمان من النوم وحده في الفئران تسبب فقط في ضعف إدراكي خفيف، لكننا طورنا طريقة جديدة للحث على التنفس المتقطع بالنوم، وكانت النتيجة أن الفئران أظهرت سمات مرضية متفاقمة لمرض ألزهايمر".وتابعت: "لقد أظهر أن نقص الأكسجة - عندما يحرم الدماغ من الأكسجين - تسبب في نفس التنكس الانتقائي للخلايا العصبية التي تموت بشكل مميز في الخرف".وأشارت البروفيسورة، إليزابيث كولسون، إلى أن الخطوة التالية ستكون تحديد مستويات نقص الأكسجة التي تؤدي إلى تنكس الدماغ لدى البشر.ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 50 في المائة من كبار السن يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، موضحة أنه عندما تنهار عضلات الحلق بشكل متقطع وتسد مجرى الهواء أثناء النوم، فإن ذلك يؤدي إلى توقف التنفس".وأوصت كولسون بشدة أي شخص يعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي بأن يستخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر، من أجل الحفاظ على الوظيفة الإدراكية.
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مجتمع, منوعات, علوم
دراسة: قلة ساعات النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض "ألزهايمر"
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اكتشف باحثون في جامعة كوينزلاند وجود علاقة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.
ووجدت البروفيسورة، إليزابيث كولسون، من معهد كوينزلاند للدماغ وكلية العلوم الطبية الحيوية وفريقها علاقة سببية بين نقص الأكسجين في الدماغ أثناء النوم ومرض "ألزهايمر" في الفئران.
وقالت كولسون في الدراسة المنشورة في مجلة
"نيتشر" العلمية: "وجدنا أن الحرمان من النوم وحده في الفئران تسبب فقط في ضعف إدراكي خفيف، لكننا طورنا طريقة جديدة للحث على التنفس المتقطع بالنوم، وكانت النتيجة أن الفئران أظهرت سمات مرضية متفاقمة لمرض ألزهايمر".
وتابعت: "لقد أظهر أن نقص الأكسجة - عندما يحرم الدماغ من الأكسجين - تسبب في نفس التنكس الانتقائي للخلايا العصبية التي تموت بشكل مميز في الخرف".
وأشارت البروفيسورة، إليزابيث كولسون، إلى أن الخطوة التالية ستكون تحديد مستويات نقص الأكسجة التي تؤدي إلى تنكس الدماغ لدى البشر.
ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 50 في المائة من كبار السن يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، موضحة أنه عندما تنهار عضلات الحلق بشكل متقطع وتسد مجرى الهواء أثناء النوم، فإن ذلك يؤدي إلى توقف التنفس".
وأوصت كولسون بشدة أي شخص يعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي بأن يستخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر، من أجل الحفاظ على الوظيفة الإدراكية.