https://sputnikarabic.ae/20221112/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-البدء-في-تأسيس-اللجنة-العليا-للتنسيق-بين-مجلس-الوزراء-والاتحادات-1070088901.html
رئيس الوزراء العراقي يعلن البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات
رئيس الوزراء العراقي يعلن البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم السبت، البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:11+0000
2022-11-12T13:11+0000
2022-11-12T13:11+0000
العالم العربي
العراق
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وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن رئيس الوزراء التقى عددا من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية وتابع مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.وأكد السوداني أنه "عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات". من جانبهم أعلن رؤساء الاتحادات والنقابات دعمهم سياسات الحكومة الجديدة مؤكدين أن هذا الاجتماع دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة.
العراق
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
رئيس الوزراء العراقي يعلن البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم السبت، البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن رئيس الوزراء التقى عددا من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية وتابع مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
.
وأكد السوداني أنه "عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات".
من جانبهم أعلن رؤساء الاتحادات والنقابات دعمهم سياسات الحكومة الجديدة مؤكدين أن هذا الاجتماع دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة.