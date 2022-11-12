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https://sputnikarabic.ae/20221112/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-البدء-في-تأسيس-اللجنة-العليا-للتنسيق-بين-مجلس-الوزراء-والاتحادات-1070088901.html
رئيس الوزراء العراقي يعلن البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات
رئيس الوزراء العراقي يعلن البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم السبت، البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:11+0000
2022-11-12T13:11+0000
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وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن رئيس الوزراء التقى عددا من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية وتابع مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.وأكد السوداني أنه "عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات". من جانبهم أعلن رؤساء الاتحادات والنقابات دعمهم سياسات الحكومة الجديدة مؤكدين أن هذا الاجتماع دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة.
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

رئيس الوزراء العراقي يعلن البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات

13:11 GMT 12.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم السبت، البدء في تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن رئيس الوزراء التقى عددا من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية وتابع مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأكد السوداني أنه "عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات".
من جانبهم أعلن رؤساء الاتحادات والنقابات دعمهم سياسات الحكومة الجديدة مؤكدين أن هذا الاجتماع دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة.
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