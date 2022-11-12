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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/سلطات-زابوروجيه-أوكرانيا-تحشد-قواتها-باتجاه-المقاطعة-ونعمل-على-تعزيز-الدفاعات-1070081893.html
سلطات زابوروجيه: أوكرانيا تحشد قواتها باتجاه المقاطعة ونعمل على تعزيز الدفاعات
سلطات زابوروجيه: أوكرانيا تحشد قواتها باتجاه المقاطعة ونعمل على تعزيز الدفاعات
كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن النظام الأوكراني يعزز ويحشد قوات عسكرية في اتجاه زابوروجيه. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T07:04+0000
2022-11-12T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف يحشد قواته العسكرية على خط جبهة زابوروجيه، مؤكدا أن اتجاه زابوروجيه هو الاتجاه الرئيسي للعدو حاليا في مسائل الهجمات والاستفزازات".وأضاف روغوف: "ستقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بنقل القوات من اتجاه خيرسون إلى محاور زابوروجيه".ووفقا له، يتم الآن تعزيز خط الدفاع الروسي، حيث يمكن للقوات الأوكرانية استخدام أقصى قواتها لعمليات الاختراق، مشددا على أن "خطتها التي لا تخفيها هي الوصول إلى بيرديانسك والاستيلاء في نفس الوقت على فاسيليفكا وبولغي وميليتوبول، بالإضافة إلى أن هناك محورا آخرا للهجوم من خلال نهر دنيبر والاستيلاء على محطة زابوروجي للطاقة النووية".
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العالم
العالم

سلطات زابوروجيه: أوكرانيا تحشد قواتها باتجاه المقاطعة ونعمل على تعزيز الدفاعات

07:04 GMT 12.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن النظام الأوكراني يعزز ويحشد قوات عسكرية في اتجاه زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف يحشد قواته العسكرية على خط جبهة زابوروجيه، مؤكدا أن اتجاه زابوروجيه هو الاتجاه الرئيسي للعدو حاليا في مسائل الهجمات والاستفزازات".
وأضاف روغوف: "ستقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بنقل القوات من اتجاه خيرسون إلى محاور زابوروجيه".
ووفقا له، يتم الآن تعزيز خط الدفاع الروسي، حيث يمكن للقوات الأوكرانية استخدام أقصى قواتها لعمليات الاختراق، مشددا على أن "خطتها التي لا تخفيها هي الوصول إلى بيرديانسك والاستيلاء في نفس الوقت على فاسيليفكا وبولغي وميليتوبول، بالإضافة إلى أن هناك محورا آخرا للهجوم من خلال نهر دنيبر والاستيلاء على محطة زابوروجي للطاقة النووية".
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