https://sputnikarabic.ae/20221112/سلطات-زابوروجيه-أوكرانيا-تحشد-قواتها-باتجاه-المقاطعة-ونعمل-على-تعزيز-الدفاعات-1070081893.html
سلطات زابوروجيه: أوكرانيا تحشد قواتها باتجاه المقاطعة ونعمل على تعزيز الدفاعات
سلطات زابوروجيه: أوكرانيا تحشد قواتها باتجاه المقاطعة ونعمل على تعزيز الدفاعات
كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن النظام الأوكراني يعزز ويحشد قوات عسكرية في اتجاه زابوروجيه. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T07:04+0000
2022-11-12T07:04+0000
2022-11-12T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف يحشد قواته العسكرية على خط جبهة زابوروجيه، مؤكدا أن اتجاه زابوروجيه هو الاتجاه الرئيسي للعدو حاليا في مسائل الهجمات والاستفزازات".وأضاف روغوف: "ستقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بنقل القوات من اتجاه خيرسون إلى محاور زابوروجيه".ووفقا له، يتم الآن تعزيز خط الدفاع الروسي، حيث يمكن للقوات الأوكرانية استخدام أقصى قواتها لعمليات الاختراق، مشددا على أن "خطتها التي لا تخفيها هي الوصول إلى بيرديانسك والاستيلاء في نفس الوقت على فاسيليفكا وبولغي وميليتوبول، بالإضافة إلى أن هناك محورا آخرا للهجوم من خلال نهر دنيبر والاستيلاء على محطة زابوروجي للطاقة النووية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات زابوروجيه: أوكرانيا تحشد قواتها باتجاه المقاطعة ونعمل على تعزيز الدفاعات
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كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن النظام الأوكراني يعزز ويحشد قوات عسكرية في اتجاه زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف يحشد قواته العسكرية على خط جبهة زابوروجيه، مؤكدا أن اتجاه زابوروجيه هو الاتجاه الرئيسي للعدو حاليا في مسائل الهجمات والاستفزازات".
وأضاف روغوف: "ستقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بنقل القوات من اتجاه خيرسون إلى محاور زابوروجيه".
ووفقا له، يتم الآن تعزيز خط الدفاع الروسي، حيث يمكن للقوات الأوكرانية استخدام أقصى قواتها لعمليات الاختراق، مشددا على أن "خطتها التي لا تخفيها هي الوصول إلى بيرديانسك والاستيلاء في نفس الوقت على فاسيليفكا وبولغي وميليتوبول، بالإضافة إلى أن هناك محورا آخرا للهجوم من خلال نهر دنيبر والاستيلاء على محطة زابوروجي للطاقة النووية".