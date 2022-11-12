https://sputnikarabic.ae/20221112/سوليفان-يرد-على-سؤال-بشأن-لقاء-بايدن-بمحمد-بن-سلمان-في-قمة-العشرين-1070082012.html
سوليفان يرد على سؤال بشأن لقاء بايدن بمحمد بن سلمان في قمة العشرين
سوليفان يرد على سؤال بشأن لقاء بايدن بمحمد بن سلمان في قمة العشرين
رد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، على سؤال حول ما إذا كان جو بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T07:11+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن سوليفان رده على سؤال طرح عليه خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض: "جيك، هل تعلمون ما إذا كان محمد بن سلمان سيحضر قمة مجموعة العشرين في بالي؟ وهل هناك لقاءات أخرى تتوقعونها".وتابع سوليفان إنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي خطط لعقد اجتماع مع محمد بن سلمان، ومع اتضاح الأمور في بالي، فإن احتمالات الاجتماعات الإضافية قد ترتفع.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال سوليفان، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يخطط لمقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين، التي ستنعقد في شهر نوفمبر الجاري في جزيرة بالي الإندونيسية.وشدد سوليفان في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية على أن من الأمور التي حققها بايدن خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي خلال زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز، هو "فتح السعودية التاريخي ولأول مرة أجوائها الجوية أمام الرحلات المتوجهة أو القادمة من إسرائيل، وهي هو أول خطوة رسمية تتخذها السعودية للتطبيع مع إسرائيل، وهو أمر إيجابي حققه لحلفاء أمريكا"، وفق قوله.
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السعودية, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
سوليفان يرد على سؤال بشأن لقاء بايدن بمحمد بن سلمان في قمة العشرين
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رد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، على سؤال حول ما إذا كان جو بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين.
ونقلت شبكة
"سي إن إن" عن سوليفان رده على سؤال طرح عليه خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض: "جيك، هل تعلمون ما إذا كان محمد بن سلمان سيحضر قمة مجموعة العشرين في بالي؟ وهل هناك لقاءات أخرى تتوقعونها".
وجاء رد سوليفان: "أظن أن محمد بن سلمان سيذهب لقمة العشرين، لكني لا أعرف على وجه اليقين، لذا أعتقد أنه يجب عليك مراجعة هذا الأمر مع الحكومة السعودية".
وتابع سوليفان إنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي خطط لعقد اجتماع مع محمد بن سلمان، ومع اتضاح الأمور في بالي، فإن احتمالات الاجتماعات الإضافية قد ترتفع.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال سوليفان، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يخطط لمقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين، التي ستنعقد في شهر نوفمبر الجاري في جزيرة بالي الإندونيسية.
وشدد سوليفان في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية على أن من الأمور التي حققها بايدن خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي خلال زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز، هو "فتح السعودية التاريخي ولأول مرة أجوائها الجوية أمام الرحلات المتوجهة أو القادمة من إسرائيل، وهي هو أول خطوة رسمية تتخذها السعودية للتطبيع مع إسرائيل، وهو أمر إيجابي حققه لحلفاء أمريكا"، وفق قوله.