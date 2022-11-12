https://sputnikarabic.ae/20221112/ماكرون-وشولتس-يتفقان-على-أن-علاقة-بلديهما-هي-القوة-الدافعة-لأوروبا-1070107020.html
ماكرون وشولتس يتفقان على أن علاقة بلديهما هي القوة الدافعة لأوروبا
ماكرون وشولتس يتفقان على أن علاقة بلديهما هي القوة الدافعة لأوروبا
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا على أن العلاقات بين البلدين هي... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T22:44+0000
2022-11-12T22:44+0000
2022-11-12T22:44+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار ألمانيا
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وقالت كولونا، "إنهما (شولتس وماكرون) مقتنعين بأن العلاقة بين فرنسا وألمانيا هي القوة الدافعة لأوروبا".ووفقا لوزير الخارجية، ستعمل فرنسا وألمانيا على تحسين العلاقات.ولفتت كولونا، إلى أنها ستلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بينما ستزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، برلين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.وكان من المفترض أن تعقد فرنسا وألمانيا، وهما دولتان بارزتان في الاتحاد الأوروبي، اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، لكن انتهى الأمر بتأجيله حتى يناير/كانون الثاني، بسبب خلافات بشأن قضايا الطاقة والدفاع.وبدلا من ذلك، تم استبداله بغداء عمل في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. كل هذا زاد من المخاوف المستمرة بشأن العلاقات بين باريس وبرلين التي وصلت إلى أدنى مستوياتها وتآكلت.وقال توماس فازي، المؤلف والباحث، لوكالة سبوتنيك في وقت سابق من هذا الشهر، إن المحور الفرنسي الألماني لم يكن أبدا يهدف إلى تعزيز المصالح الأوروبية، وركز بدلا من ذلك على تعزيز يد السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وفرض التقشف على الدول الأعضاء الأضعف.
https://sputnikarabic.ae/20221112/ألمانيا-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-فرض-عقوبات-جديدة-إيران-بسبب-قمع-الاحتجاجات-1070106864.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار ألمانيا
إيمانويل ماكرون, أخبار ألمانيا
ماكرون وشولتس يتفقان على أن علاقة بلديهما هي القوة الدافعة لأوروبا
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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا على أن العلاقات بين البلدين هي القوة الدافعة لأوروبا.
وقالت كولونا، "إنهما (شولتس وماكرون) مقتنعين بأن العلاقة بين فرنسا وألمانيا هي القوة الدافعة لأوروبا
".
وأشارت إلى أن "الحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة تعطل طريقة تفكير البلدين، ولكن لا يوجد شيء لا يمكن حله من خلال الحوار. عندما تتوصل فرنسا وألمانيا إلى اتفاق، غالبا ما يمثل هذا نقطة وسط للتوازن داخل الاتحاد الأوروبي، حسب قولها.
ووفقا لوزير الخارجية، ستعمل فرنسا وألمانيا على تحسين العلاقات.
ولفتت كولونا، إلى أنها ستلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بينما ستزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، برلين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان من المفترض أن تعقد فرنسا وألمانيا، وهما دولتان بارزتان في الاتحاد الأوروبي، اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، لكن انتهى الأمر بتأجيله حتى يناير/كانون الثاني، بسبب خلافات بشأن قضايا الطاقة والدفاع.
وبدلا من ذلك، تم استبداله بغداء عمل في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. كل هذا زاد من المخاوف المستمرة بشأن العلاقات بين باريس وبرلين التي وصلت إلى أدنى مستوياتها وتآكلت.
وقال توماس فازي، المؤلف والباحث، لوكالة سبوتنيك في وقت سابق من هذا الشهر، إن المحور الفرنسي الألماني لم يكن أبدا يهدف إلى تعزيز المصالح الأوروبية، وركز بدلا من ذلك على تعزيز يد السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وفرض التقشف على الدول الأعضاء الأضعف.