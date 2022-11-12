https://sputnikarabic.ae/20221112/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-يمكن-للهند-شراء-النفط-الروسي-فوق-السعر-المحدّد-1070080447.html
وزيرة الخزانة الأمريكية: يمكن للهند شراء النفط الروسي فوق السعر المحدد
وزيرة الخزانة الأمريكية: يمكن للهند شراء النفط الروسي فوق السعر المحدد
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن واشنطن لا تعارض قيام الهند بشراء النفط الروسي بأعلى من سقف السعر المحدّد، شريطة عدم استخدام خدمات الشركات الغربية... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T02:45+0000
2022-11-12T02:45+0000
2022-11-12T02:57+0000
أخبار النفط الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت يلين: "فليشتروا النفط بأي ثمن في حال كانوا لا يستخدمون الخدمات الغربية، وفي حال وجدوا بديلا عن تلك الخدمات، يمكن للحكومة الهندية والشركات الخاصة القيام بذلك".وأكدت المسؤولة الأمريكية أن تلك الخدمات تشمل التأمين والنقل والخدمات المالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النفط الروسي
وزيرة الخزانة الأمريكية: يمكن للهند شراء النفط الروسي فوق السعر المحدد
02:45 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 02:57 GMT 12.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن واشنطن لا تعارض قيام الهند بشراء النفط الروسي بأعلى من سقف السعر المحدّد، شريطة عدم استخدام خدمات الشركات الغربية لهذا الغرض.
موسكو - سبوتنيك. وقالت يلين: "فليشتروا النفط بأي ثمن في حال كانوا لا يستخدمون الخدمات الغربية
، وفي حال وجدوا بديلا عن تلك الخدمات، يمكن للحكومة الهندية والشركات الخاصة القيام بذلك".
وأكدت المسؤولة الأمريكية أن تلك الخدمات تشمل التأمين والنقل والخدمات المالية.