https://sputnikarabic.ae/20221113/إسرائيل-تتسلم-3-مقاتلات-جديدة-من-طراز-إف-35-1070125982.html

إسرائيل تتسلم 3 مقاتلات جديدة من طراز "إف-35"

إسرائيل تتسلم 3 مقاتلات جديدة من طراز "إف-35"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن استلام ثلاث مقاتلات جديدة من طراز "إف-35" التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T17:09+0000

2022-11-13T17:09+0000

2022-11-13T17:09+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال الجيش في بيان بحسابه على تويتر: "هبطت ثلاث طائرات من طراز إف 35 آي (أدير) اليوم في قاعدة نفاطيم الجوية"، قي بئر السبع بالنقب (جنوب).وأضاف: "ستنضم الطائرات إلى سرب "النسر الذهبي" وستشارك في الأنشطة العملياتية للقوات الجوية التي تبدأ في الأسابيع المقبلة".وبتسلم الطائرات الثلاث، سيكون لدى سلاح الجو الإسرائيلي 36 طائرة من طراز "إف- 35" (أدير) بما في ذلك الطائرة التجريبية (AS-15) المتمركزة في قاعدة تل نوف الجوية في "رحوفوت" (وسط)، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.كانت إسرائيل هي الأولى في العالم التي اختارت "إف-35" كجزء من صفقة مبيعات عسكرية (FMS) مع الإدارة الأمريكية عام 2010.وفي ديسبمر/كانون الأول 2017، دخلت المقاتلة الخدمة التشغيلية الكاملة وستستمر عملية التجهيز الحالية في السنوات القادمة حتى يتم الانتهاء من جميع الطائرات المشتراة، بحسب المصدر ذاته.وحتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جمعت 860 طائرة من طراز "إف-35" في جميع أنحاء العالم 590.000 ساعة طيران تراكمية.ويبلغ سعر المقاتلة الشبحية 77.9 مليون دولار، وتعمل "إف-35" من 36 قاعدة وحاملة طائرات في تسع دول حول العالم.وبينما تمتلك النسخة الإسرائيلية (أدير) كل التقنيات الموجودة على النسخ الأخرى التي تستخدمها باقي الدول المشغلة للمقاتلة الشبحية، فإن تل أبيب تزود نسختها بتقنيات خاصة تمكنها من التصدي للتهديدات الإقليمية.تعد إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حصلت على المقاتلة الشبحية الأمريكية "إف - 35"، التي تصنف ضمن مقاتلات الجيل الخامس، ورغم ذلك فإن تلك الطائرة لم يتم اختبارها في حروب حقيقة حتى الآن وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول كفاءتها القتالية وجدوى استخدامها في حروب المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20220120/إسرائيل-تمتلك-نسخة-خاصة-من-مقاتلات-إف---35-الأمريكية-1056727860.html

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