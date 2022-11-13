https://sputnikarabic.ae/20221113/الجبير-السعودية-ستواصل-العمل-من-أجل-مصالحها-الفضلى-وعلاقتها-مع-أمريكا-متينة-1070109290.html
الجبير: السعودية ستواصل العمل من أجل "مصالحها الفضلى" وعلاقتها مع أمريكا متينة
الجبير: السعودية ستواصل العمل من أجل "مصالحها الفضلى" وعلاقتها مع أمريكا متينة
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن "العلاقة بين الرياض وواشنطن قوية بما يكفي لتجاوز الخلافات الأخيرة حول السياسة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T06:57+0000
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وأضاف الجبير، أمس السبت، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "إنها علاقة قوية للغاية، لقد رأينا العديد من العواصف تأتي وتذهب، وكان لدينا تقلبات ونزول ونحن نتحرك دائما نحو علاقة أقوى وأعمق وأوسع".وتابع: "من الطبيعي أن تكون لدينا خلافات بين البلدان من وقت لآخر، تماما كما يحدث بين الأصدقاء".وجاءت تصريحات عادل الجبير على هامش مشاركته في مبادرة السعودية الخضراء، بقمة المناخ (كوب 27)، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية.وكان البيت الأبيض انتقد الرياض، بعد أن وافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية، في الشهر الماضي، على خفض إنتاج النفط بما يقرب من اثنين في المائة من الإمدادات العالمية، ما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.وأضاف موضحا: "يتخذ البعض في أمريكا نهجا مختلفا، لكننا سنتمكن من التغلب على ذلك".وأشار الجبير إلى أنه سيلتقي في قمة المناخ بمصر مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري.كما أكد أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور المملكة العربية السعودية.وواصل: "السعودية والصين لديهما مصالح كبيرة على المحك، والصين هي أكبر شريك تجاري لنا، ولدينا استثمارات كبيرة في الصين، والشركات الصينية لديها استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية".
https://sputnikarabic.ae/20221111/وزير-الطاقة-السعودي-منظمة-أوبك-ستظل-حذرة-بشأن-إنتاج-النفط-1070077341.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الجبير: السعودية ستواصل العمل من أجل "مصالحها الفضلى" وعلاقتها مع أمريكا متينة
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن "العلاقة بين الرياض وواشنطن قوية بما يكفي لتجاوز الخلافات الأخيرة حول السياسة النفطية للمملكة".
وأضاف الجبير، أمس السبت، في مقابلة مع وكالة
"بلومبرغ" الأمريكية: "إنها علاقة قوية للغاية، لقد رأينا العديد من العواصف تأتي وتذهب، وكان لدينا تقلبات ونزول ونحن نتحرك دائما نحو علاقة أقوى وأعمق وأوسع".
وتابع: "من الطبيعي أن تكون لدينا خلافات بين البلدان من وقت لآخر، تماما كما يحدث بين الأصدقاء".
وجاءت تصريحات عادل الجبير على هامش مشاركته في مبادرة السعودية الخضراء، بقمة المناخ (كوب 27)، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وكان البيت الأبيض انتقد الرياض، بعد أن وافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية، في الشهر الماضي، على خفض إنتاج النفط
بما يقرب من اثنين في المائة من الإمدادات العالمية، ما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
ودافع عادل الجبير في تصريحاته لـ"بلومبرغ" عن السياسة النفطية السعودية، قائلا إن "المملكة ستواصل العمل من أجل "مصالحها الفضلى" لكن الخلاف لن يؤثر على العلاقة مع أمريكا".
وأضاف موضحا: "يتخذ البعض في أمريكا نهجا مختلفا، لكننا سنتمكن من التغلب على ذلك".
وأشار الجبير إلى أنه سيلتقي في قمة المناخ بمصر مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري.
كما أكد أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور المملكة العربية السعودية.
وقال الجبير: "رئيس الصين سيأتي إلى السعودية وقد تم الإعلان عن ذلك منذ فترة طويلة".
وواصل: "السعودية والصين لديهما مصالح كبيرة على المحك، والصين هي أكبر شريك تجاري لنا، ولدينا استثمارات كبيرة في الصين، والشركات الصينية لديها استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية".