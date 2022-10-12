https://sputnikarabic.ae/20221012/السعودية-ترد-على-أمريكا-وتقول-إن-قرار-أوبك-بشأن-خفض-الإنتاج-اقتصادي-بحت-1068927453.html
السعودية ترد على أمريكا وتقول إن قرار "أوبك+" بشأن خفض الإنتاج اقتصادي بحت
السعودية ترد على أمريكا وتقول إن قرار "أوبك+" بشأن خفض الإنتاج اقتصادي بحت
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "العلاقة مع أمريكا استراتيجية وقديمة"، مشيرا إلى أنها "قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة". 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T09:03+0000
2022-10-12T09:03+0000
2022-10-12T09:03+0000
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وأكد ابن فرحان، في لقاء مع قناة العربية، أن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن أسهم في استقرار المنطقة"، مشيرا إلى أن المملكة لا تنظر إلى أي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.واعتبر الوزير السعودي، أن القرار "اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مبينا أن "أوبك+ تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والحديث عن تفكيكها عاطفي".ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية، في وقت سابق، على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.وقال بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.كما أكد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء، أن الوقت قد حان "لإعادة التفكير" في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، وذلك بعد القرار الأخير المتعلق بخفض إنتاج النفط.
https://sputnikarabic.ae/20221012/بايدن-السعودية-ستواجه-تبعات-بعد-قرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-1068918751.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
السعودية ترد على أمريكا وتقول إن قرار "أوبك+" بشأن خفض الإنتاج اقتصادي بحت
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "العلاقة مع أمريكا استراتيجية وقديمة"، مشيرا إلى أنها "قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة".
وأكد ابن فرحان، في لقاء مع قناة
العربية، أن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن أسهم في استقرار المنطقة"، مشيرا إلى أن المملكة لا تنظر إلى أي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.
واعتبر الوزير السعودي، أن القرار "اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مبينا أن "أوبك+ تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والحديث عن تفكيكها عاطفي".
ووافقت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية، في وقت سابق، على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة
تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.
وقال بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+"
التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.
كما أكد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء، أن الوقت قد حان "لإعادة التفكير" في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، وذلك بعد القرار الأخير المتعلق بخفض إنتاج النفط.