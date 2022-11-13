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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221113/بوتين-يصدر-أمرا-بتسريح-الطلاب-الجامعيين-في-لوغانسك-ودونيتسك-من-القوات-المسلحة-1070116780.html
بوتين يصدر أمرا بتسريح الطلاب الجامعيين في لوغانسك ودونيتسك من القوات المسلحة
بوتين يصدر أمرا بتسريح الطلاب الجامعيين في لوغانسك ودونيتسك من القوات المسلحة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أمرا بتسريح طلاب الجامعات في دونتيسك ولوغانسك وإعادتهم إلى... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T13:15+0000
2022-11-13T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "حاليا يتم دمج قوات الشرطة والجيش الشعبي في دونيتسك ولوغانسك بالقوات العسكرية الروسية بعد انضمام الجمهوريتين إلى سيادة روسيا.وأضاف بيسكوف قائلا: "أصدر بوتين تعليمات بتسريح الطلاب الجامعيين وإعادتهم إلى الدراسة بعدما تم استدعائهم إلى القوات المسلحة في إطار التعبئة الجزئية في البلاد"، مشيرا إلى أنه سيتم الآن إرسال الطلاب المسرحين إلى منازلهم ليواصلوا تعليمهم.
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روسيا

بوتين يصدر أمرا بتسريح الطلاب الجامعيين في لوغانسك ودونيتسك من القوات المسلحة

13:15 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 13:29 GMT 13.11.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أمرا بتسريح طلاب الجامعات في دونتيسك ولوغانسك وإعادتهم إلى الدراسة بعد استدعائهم إلى الجيش الروسي.
وقال بيسكوف: "حاليا يتم دمج قوات الشرطة والجيش الشعبي في دونيتسك ولوغانسك بالقوات العسكرية الروسية بعد انضمام الجمهوريتين إلى سيادة روسيا.
وأضاف بيسكوف قائلا: "أصدر بوتين تعليمات بتسريح الطلاب الجامعيين وإعادتهم إلى الدراسة بعدما تم استدعائهم إلى القوات المسلحة في إطار التعبئة الجزئية في البلاد"، مشيرا إلى أنه سيتم الآن إرسال الطلاب المسرحين إلى منازلهم ليواصلوا تعليمهم.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
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