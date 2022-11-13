https://sputnikarabic.ae/20221113/بيروت-تودّع-أبناءها-نحو-130-ألف-لبناني-هاجروا-البلاد-خلال-عامين-1070118116.html
بيروت تودّع أبناءها... نحو 130 ألف لبناني هاجروا البلاد خلال عامين
بيروت تودّع أبناءها... نحو 130 ألف لبناني هاجروا البلاد خلال عامين
تحدّثنا في الحلقة من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: هجرة اللبنانيين من البلاد بعد تأزم الأوضاع، ومعاناة أكثر من 16 ألف طفل من سوء التغذية شمال شرقي سوريا،... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T13:50+0000
2022-11-13T13:50+0000
2022-11-13T13:50+0000
راديو
صدى الحياة
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بيروت تودّع أبناءها... نحو 130 ألف لبناني هاجروا البلاد خلال عامين
بيروت تودّع أبناءها... نحو 130 ألف لبناني هاجروا البلاد خلال عامين
ضاقت السبل باللبناننين فاختاروا طريق الهجرةحول هذا الموضوع، قال مستشار الدراسات الاستراتيجية في ندوة العمل الوطني، الأستاذ مالك حجازي لبرنامج "صدى الحياة":وأضاف:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
بيروت تودّع أبناءها... نحو 130 ألف لبناني هاجروا البلاد خلال عامين
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تحدّثنا في الحلقة من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: هجرة اللبنانيين من البلاد بعد تأزم الأوضاع، ومعاناة أكثر من 16 ألف طفل من سوء التغذية شمال شرقي سوريا، وأيضا نسلط الضوء على مستقبل التويتر في رئاسة إيلون ماسك، الأطعمة التراثية المصنفة في القائمة الثقافية لليونسكو ومن بينها أطباق عربية، إصابة الفنان السوري الشاب، يحي بيازي بمرض التصلب اللويحي.
ضاقت السبل باللبناننين فاختاروا طريق الهجرة
حول هذا الموضوع، قال مستشار الدراسات الاستراتيجية في ندوة العمل الوطني، الأستاذ مالك حجازي لبرنامج "صدى الحياة":
"الهجرة بالنسبة للشعب اللبناني أصبحت ثقافة، فقد بدأت عام 1860 أيام الحرب الأهلية التي دفعت بقسم من اللبناننين للهجرة، جزء رفضوا الانخراط فيها والجزء الآخر هاجر لتحسين الظروف المعيشية، وبطبيعة الحال الهجرة لها إيجابيات وسلبيات، وأغلب اللبناننين الذين هاجروا تطوروا واستفادوا من ثقافة الشعوب وعبر الزمن نقلوها إلى لبنان، وهذا الشيء الذي جعل من بلادنا متنوعة ومتطورة وسابقة لعصرها، وكلنا نعرف أن لبنان مرّ بتقلبات كثيرة، ومن المؤسف أن الهجرة تدنّى المستوى فيها إلى الحد الذي بات اللبناني يركب قوارب الموت ويذهب إلى الموت بنفسه، فبالرغم من أنهم يعرفون مخاطر هذه الهجرة في البحر ومع ذلك فضلوا الهجرة على البقاء في انتظار الموت في البلاد".
"من المؤسف كذلك أنه في الحرب الأهلية، عدد كبير من الذين هاجروا كانوا من المسيحيين، وكلما يعلم أن لبنان لا يمكن أن يستكمر إلا بجناحيه المسلم والمسيحي، وهذه الحرب أفقدت الكثير من أبنائه المسيحيّين، وأشير إلى أن هذه الهجرة لها دوافع وأسباب عميقة لإفراغ الشرق من مسيحيّيه، وحسب إحصاء جديد فإن عدد مسيحيّي لبنان أصبح يناهز 20% فقط، وهذا كما حدث بعد حرب العراق عام 2003، وفي لبنان الكثير من الألم الذي يعتصر الأهالي الذين سمحوا لأبنائهم مغادرة البلد والهجرة إلى مكان أفضل".
التفاصيل في الملف الصوتي...