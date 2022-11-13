https://sputnikarabic.ae/20221113/تعديل-قانوني-يسمح-بحرمان-مرتكبي-جرائم-بينها-تدنيس-العلم-الوطني-من-جنسيتهم-الروسية-المكتسبة-1070112781.html
تعديل قانوني يسمح بحرمان مرتكبي جرائم بينها "تدنيس العلم الوطني" من جنسيتهم الروسية المكتسبة
تعديل قانوني يسمح بحرمان مرتكبي جرائم بينها "تدنيس العلم الوطني" من جنسيتهم الروسية المكتسبة
وصل إلى مجلس الدوما "النواب" في روسيا، تعديل رئاسي على قانون الجنسية، يقضي بإمكانية تجريد الأشخاص من الجنسية الروسية المكتسبة حال ارتكاب جرائم من بينها تدنيس... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T10:40+0000
2022-11-13T10:40+0000
2022-11-13T10:40+0000
روسيا
مجلس الدوما الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب نص التعديل الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد، فإن قائمة الجرائم تشمل تدنيس العلم الوطني الروسي، الدعوة إلى أنشطة متطرفة، أو محاولة اغتيال شخصيات مسؤولة أو عامة في الدولة.كما أيضًا تضم الجرائم التي قد تجرد أصحابها من الجنسية الروسية المكتسبة، كل من الرشوة، الاختطاف، السرقة، حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، والابتزاز.ومؤخرا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون اتحادي ينص على إجراءات مبسطة لمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل.كما وقّع الرئيس بوتين، أيضًا مرسوماً بشأن تسهيل الحصول على الجنسية الروسية، للأشخاص المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220711/بوتين-يوقع-مرسوما-لتسهيل-الحصول-على-الجنسية-الروسية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-وأوكرانيا-1064955839.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, مجلس الدوما الروسي
روسيا, مجلس الدوما الروسي
تعديل قانوني يسمح بحرمان مرتكبي جرائم بينها "تدنيس العلم الوطني" من جنسيتهم الروسية المكتسبة
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وصل إلى مجلس الدوما "النواب" في روسيا، تعديل رئاسي على قانون الجنسية، يقضي بإمكانية تجريد الأشخاص من الجنسية الروسية المكتسبة حال ارتكاب جرائم من بينها تدنيس العلم الوطني أو الدعوة إلى أنشطة متطرفة أو محاولة اغتيال شخصية عامة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب نص التعديل الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد، فإن قائمة الجرائم تشمل تدنيس العلم الوطني الروسي، الدعوة إلى أنشطة متطرفة، أو محاولة اغتيال شخصيات مسؤولة أو عامة في الدولة.
كما أيضًا تضم الجرائم التي قد تجرد أصحابها من الجنسية الروسية
المكتسبة، كل من الرشوة، الاختطاف، السرقة، حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، والابتزاز.
ومؤخرا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون اتحادي ينص على إجراءات مبسطة لمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي
لمدة عام على الأقل.
كما وقّع الرئيس بوتين، أيضًا مرسوماً بشأن تسهيل الحصول على الجنسية الروسية، للأشخاص المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.