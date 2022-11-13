عربي
https://sputnikarabic.ae/20221113/تعديل-قانوني-يسمح-بحرمان-مرتكبي-جرائم-بينها-تدنيس-العلم-الوطني-من-جنسيتهم-الروسية-المكتسبة-1070112781.html
تعديل قانوني يسمح بحرمان مرتكبي جرائم بينها "تدنيس العلم الوطني" من جنسيتهم الروسية المكتسبة
تعديل قانوني يسمح بحرمان مرتكبي جرائم بينها "تدنيس العلم الوطني" من جنسيتهم الروسية المكتسبة
وصل إلى مجلس الدوما "النواب" في روسيا، تعديل رئاسي على قانون الجنسية، يقضي بإمكانية تجريد الأشخاص من الجنسية الروسية المكتسبة حال ارتكاب جرائم من بينها تدنيس... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T10:40+0000
2022-11-13T10:40+0000
روسيا
مجلس الدوما الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1070112633_0:50:3073:1778_1920x0_80_0_0_061ed11bef9c3ef49f4c44c8234ad61c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب نص التعديل الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد، فإن قائمة الجرائم تشمل تدنيس العلم الوطني الروسي، الدعوة إلى أنشطة متطرفة، أو محاولة اغتيال شخصيات مسؤولة أو عامة في الدولة.كما أيضًا تضم الجرائم التي قد تجرد أصحابها من الجنسية الروسية المكتسبة، كل من الرشوة، الاختطاف، السرقة، حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، والابتزاز.ومؤخرا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون اتحادي ينص على إجراءات مبسطة لمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل.كما وقّع الرئيس بوتين، أيضًا مرسوماً بشأن تسهيل الحصول على الجنسية الروسية، للأشخاص المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220711/بوتين-يوقع-مرسوما-لتسهيل-الحصول-على-الجنسية-الروسية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-وأوكرانيا-1064955839.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1070112633_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25de73b4ff436f98eaaef80962535fe0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجلس الدوما الروسي
روسيا, مجلس الدوما الروسي

تعديل قانوني يسمح بحرمان مرتكبي جرائم بينها "تدنيس العلم الوطني" من جنسيتهم الروسية المكتسبة

10:40 GMT 13.11.2022
© Sputnik . RIA Novostiجواز سفر روسي
جواز سفر روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Sputnik . RIA Novosti
تابعنا عبرTelegram
وصل إلى مجلس الدوما "النواب" في روسيا، تعديل رئاسي على قانون الجنسية، يقضي بإمكانية تجريد الأشخاص من الجنسية الروسية المكتسبة حال ارتكاب جرائم من بينها تدنيس العلم الوطني أو الدعوة إلى أنشطة متطرفة أو محاولة اغتيال شخصية عامة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب نص التعديل الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد، فإن قائمة الجرائم تشمل تدنيس العلم الوطني الروسي، الدعوة إلى أنشطة متطرفة، أو محاولة اغتيال شخصيات مسؤولة أو عامة في الدولة.
كما أيضًا تضم الجرائم التي قد تجرد أصحابها من الجنسية الروسية المكتسبة، كل من الرشوة، الاختطاف، السرقة، حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، والابتزاز.
ومؤخرا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون اتحادي ينص على إجراءات مبسطة لمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل.
جواز سفر روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
بوتين يوقع مرسوما لتسهيل الحصول على الجنسية الروسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا
11 يوليو, 12:36 GMT
كما وقّع الرئيس بوتين، أيضًا مرسوماً بشأن تسهيل الحصول على الجنسية الروسية، للأشخاص المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала