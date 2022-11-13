https://sputnikarabic.ae/20221113/دولة-كاملة-هاجرت-المنطقة-العربية-هرم-سكاني-مرغوب-في-واقع-مقلوب-1070128042.html

"دولة كاملة" هاجرت المنطقة العربية... هرم سكاني "مرغوب" في واقع "مقلوب"

"دولة كاملة" هاجرت المنطقة العربية... هرم سكاني "مرغوب" في واقع "مقلوب"

تغنّت بلداننا العربية على مدى سنوات بطبيعتها الفتية، حيث تشكل البنية الديمغرافية للسكان "هرما صحيحا"، أي أن عدد السكان من الفئات العمرية الصغيرة يفوق عدد... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T19:23+0000

2022-11-13T19:23+0000

2022-11-13T19:26+0000

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الميزة الفريدة التي تمتع بها عالمنا العربي، لم تُستَثمر، ولم تستطع للأسف كبح جماح ظاهرة الهجرة "المتضخمة"، التي لا يمكن وصفها بالحالة الغريبة، بسبب واقع بلداننا العربية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية."النافذة السكنية" فرصة كبيرة "مغلقة"يوفر الهرم السكاني الصحيح، أي عندما تكون نسبة الشباب في المجتمع أعلى من المسنين، فرصة يمكن وصفها بالذهبية بالنسبة للمجتمعات وعملية التنمية، حيث نجحت أغلب دول شرق آسيا في استغلالها بشكل مثالي، وتؤكد أغلب الدراسات أن العلاقة بين التغييرات الديمغرافية والاقتصادية متبادلة، ويمكن التنبؤ بها، الأمر الذي يحمل السياسات التنموية بعضا من المسؤولية المجتمعية لحالة الهجرة، لكن من دون أن ننكر وجود تأثيرات خارجية كبيرة خاصة في منطقتنا العربية.التغنّي بالمؤشرات التنموية كسر زجاج "النافذة السكانية"تغنّت حكومات بلداننا العربية على مدى عقود بالمؤشرات التنموية وقدرتها على تأمين الخدمات المجانية وغيرها من الشعارات الاقتصادية الجميلة، لكنها أهملت أهم نقطة بالنسبة للإنسان، وهي معيشته، حيث بقيت الرواتب والأجور، في أغلب المنطقة العربية، باستثناء منطقة الخليج، تعادل ثمن هدية صغيرة، إن لم يكن أقل، بالمقارنة مثيلاتها في الدول الغربية، حيث قدر متوسط الرواتب في بعضها بحوالي (219) دولار، بحسب مجلة "عالم الرؤساء التنفيذيين"، وبعضها أدنى من 50 دولار، وهذه فجوة كبيرة جدا من شأنها أن "تكسر زجاج النافذة السكانية"، حيث يبحث الأفراد، وهذا حق مكتسب، عن تحسين واقعهم ومعيشة أفضل. وأسرع طريق إلى ذلك هو "الهجرة" إلى "أرض الأحلام" التي يسمع عنها في وسائل الإعلام.ولكيلا نجحف بحق أنفسنا أولا، أو حكوماتنا العربية ثانيا، يجب أن نعترف بأن الحروب الأخيرة التي شهدتها المنطقة "حطمت النافذة السكانية بمن فيها" بالمعنى الحرفي للكملة، وتسببت بحدوث سيل من الهجرات، حيث أوصلت تلك الحرب الناس إلى قاعدة "هرم ماسلو" للاحتياجات البشرية، أي ليبحثوا عن السلامة الجسدية والأمن الأسري والطعام وغيرها من أساسيات الحياة التي سيجدونها أيضا بالهجرة."دولة كاملة" اختفت خلف البحارتشير البيانات التقديرية التي نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن الدول العربية شهدت حوالي 40 مليون مهاجر في عام 2019، يشكلون 9.3% من إجمالي السكان في المنطقة العربية.أما في عالم 2020، وبحسب بيانات نشرتها الأمم المتحدة عن مفوضية اللاجئين، "فقد هاجر 32.8 مليون شخص أو أجبروا على النزوح من البلدان العربية"، منهم 8.9 مليون شخص، بصفة لاجئ".قد يعتبر البعض هذه الأرقام طبيعية، لكن إذا علما أن عدد سكان لبنان على سبيل المثال حوالي 6.7 مليون إنسان في عام 2021، وأن عدد سكان تونس 11.94 مليون في عام 2020، نلاحظ أن كتلة السكان التي غادرت مناطقها في عالمنا العربي بحجم دولة كاملة، أغلبهم في سن الإنتاج والخصوبة، أي بتعبير أدق من ناحية العمل والولادة، وهنا تكمن الخطورة، حيث أن انسحاب هذه الفئة من المجتمع قد لا تظهر نتائجه بشكل سريع، لكن على المدى الطويل، قد تحول بعض مناطق بلداننا العربية إلى بيوت أو قرى أو مدن فارغة بلا سكان، وهذا يحدث بالفعل في عدد من المناطق.اقرأ أيضا: المرأة في مناطق الصراع "فراشة عربية" تلتهمها الضباعتتطلب السياسة التحريرية إضافة عبارة "هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه" في نهاية هذه السطور القليلة، على الرغم من أن هذه الكلمات قد يوافق عليها جزء كبير من سكان عالمنا العربي، حيث تعيش الكثير الأمهات مشاعر الغربة في أوطانهن وقد أودعن فلذات أكبادهن في قارب صغير لعبروا إلى عالم آخر، هذا إن عبرا. أما الآباء الذين كدحوا لسنوات، ينظرون إلى صور أبنائهم المعلقة على جدران منازلهم التي الخاوية الي تشتت صغارها خلف البحار، بانتظار مكلمة عبر وسيلة تواصل اجتماعي، هذا إن وجدت الكهرباء.وسيم سليمان(هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه)

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2022

وسيم سليمان https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

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وسيم سليمان https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

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