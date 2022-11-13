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https://sputnikarabic.ae/20221113/سيارة-تصدم-حشدا-في-لوس-أنجلوس-وتوقع-6-جرحى-1070111998.html
سيارة تصدم حشدا في لوس أنجلوس وتوقع 6 جرحى
سيارة تصدم حشدا في لوس أنجلوس وتوقع 6 جرحى
أفادت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن سيارة "بورش" فاخرة اصطدمت بحشد من الناس موقعة ستة جرحى على الأقل. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T09:30+0000
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العالم
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وأضافت الإدارة: "صدمت سيارة حشدا من الناس في كرنفال في الشارع، الجرحى الستة (تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عاما) ونقلوا إلى المستشفى، وإصاباتهم لا تهدد حياتهم".ونشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "الحديث يدور عن سيارة بورش بيضاء، في وقت وقوع الحادث، كان هناك مئات الأشخاص في الشارع يشاركون في الحدث. وفر السائق من مكان الحادث".يذكر إن السلطات الأمريكية وجهت في شهر أغسطس/ آب تهمة القتل لممرضة تعمل في وحدة العناية المركزة، لتسببها بحادث مروع راح ضحيته 6 أشخاص في مدينة لوس أنجلوس.
https://sputnikarabic.ae/20220809/ممرضة-تكسر-الإشارة-بسرعة-جنونية-وتقتل-5-بينهم-امرأة-حامل-فيديو-مرعب-لانفجار-السيارة-1066215008.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سيارة تصدم حشدا في لوس أنجلوس وتوقع 6 جرحى

09:30 GMT 13.11.2022
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© MARK HOFFMAN
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أفادت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن سيارة "بورش" فاخرة اصطدمت بحشد من الناس موقعة ستة جرحى على الأقل.
وأضافت الإدارة: "صدمت سيارة حشدا من الناس في كرنفال في الشارع، الجرحى الستة (تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عاما) ونقلوا إلى المستشفى، وإصاباتهم لا تهدد حياتهم".
ونشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "الحديث يدور عن سيارة بورش بيضاء، في وقت وقوع الحادث، كان هناك مئات الأشخاص في الشارع يشاركون في الحدث. وفر السائق من مكان الحادث".
حادث تصادم - صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
ممرضة تكسر الإشارة بسرعة جنونية وتقتل 5 بينهم امرأة حامل.. فيديو مرعب لانفجار السيارة
9 أغسطس, 13:42 GMT
يذكر إن السلطات الأمريكية وجهت في شهر أغسطس/ آب تهمة القتل لممرضة تعمل في وحدة العناية المركزة، لتسببها بحادث مروع راح ضحيته 6 أشخاص في مدينة لوس أنجلوس.
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