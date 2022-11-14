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https://sputnikarabic.ae/20221114/أوكرانيا-تطلب-من-أستراليا-إمدادها-بالفحم-والمولدات-1070152610.html
أوكرانيا تطلب من أستراليا إمدادها بالفحم والمولدات
أوكرانيا تطلب من أستراليا إمدادها بالفحم والمولدات
طلبت أوكرانيا من أستراليا النظر في إمكانية إمدادها بالفحم والمولدات المتنقلة والمحولات بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة من قصف القوات المسلحة... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:58+0000
2022-11-14T11:58+0000
أخبار أوكرانيا
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وذكرت أن الطلب قدمه وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في قمة الآسيان في كمبوديا إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.نقلت شبكة "ABC" عن السفير الأوكراني لدى أستراليا فاسيلي ميروسنيشنكو قوله إن "الوضع الإنساني" في أوكرانيا أصبح "كارثيًا" خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الضربات الصاروخية المتعددة وتعطيل ما يصل إلى 40% من شبكة الكهرباء في البلاد.وقال السفير "أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوكرانيا ومشكلات كبيرة في التدفئة وإمدادات المياه والتخلص من النفايات".قبل عام، قدمت أستراليا 70 ألف طن من الفحم لمساعدة أوكرانيا.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر / تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تطلب من أستراليا إمدادها بالفحم والمولدات

11:58 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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طلبت أوكرانيا من أستراليا النظر في إمكانية إمدادها بالفحم والمولدات المتنقلة والمحولات بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة من قصف القوات المسلحة الروسية، حسبما أفادت قناة "ABC TV" اليوم الاثنين.
وذكرت أن الطلب قدمه وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في قمة الآسيان في كمبوديا إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
نقلت شبكة "ABC" عن السفير الأوكراني لدى أستراليا فاسيلي ميروسنيشنكو قوله إن "الوضع الإنساني" في أوكرانيا أصبح "كارثيًا" خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الضربات الصاروخية المتعددة وتعطيل ما يصل إلى 40% من شبكة الكهرباء في البلاد.
وقال السفير "أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوكرانيا ومشكلات كبيرة في التدفئة وإمدادات المياه والتخلص من النفايات".

وقال ميروشنيشنكو لتلفزيون "إيه.بي.سي": "بينما يستعد الأوكرانيون لتحمل شتاء صعب وتتقدم قواتنا في ساحة المعركة فإن المساعدة الإضافية التي نطلبها من أستراليا ستنقذ الأرواح".

قبل عام، قدمت أستراليا 70 ألف طن من الفحم لمساعدة أوكرانيا.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر / تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
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