عربي
https://sputnikarabic.ae/20221114/التواصل-الحي-مع-الأفاعي-والعناكب-والسحالي-في-حديقة-حيوانات-بغداد-1070141703.html
التواصل الحي مع الأفاعي والعناكب والسحالي في حديقة حيوانات بغداد
التواصل الحي مع الأفاعي والعناكب والسحالي في حديقة حيوانات بغداد
شهدت حديقة بغداد للحيوانات، يوم الجمعة الماضي، فعالية فريدة من نوعها تهدف إلى تعريف الناس بالثعابين والحيوانات الزاحفة الأخرى وكيفية التعامل معها. وشارك في... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:26+0000
2022-11-14T11:26+0000
صور
وسائط متعددة
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070141862_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_5d6dd04a11d3c2227f4034365a7c983e.jpg
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070141862_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_80ff7dce2229faa451278cfbb1336aed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم
фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم

التواصل الحي مع الأفاعي والعناكب والسحالي في حديقة حيوانات بغداد

11:26 GMT 14.11.2022
تابعنا عبرTelegram
شهدت حديقة بغداد للحيوانات، يوم الجمعة الماضي، فعالية فريدة من نوعها تهدف إلى تعريف الناس بالثعابين والحيوانات الزاحفة الأخرى وكيفية التعامل معها. وشارك في زوار الحديقة من الكبار والصغار.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

امرأة عراقية تلتقط صورة لنفسها وهي تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء في العاصمة،11 نوفمبر 2022

امرأة عراقية تلتقط صورة لنفسها وهي تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء في العاصمة،11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

امرأة عراقية تلتقط صورة لنفسها وهي تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء في العاصمة،11 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

عنكبوت يزحف على وجه شاب عراقي في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

عنكبوت يزحف على وجه شاب عراقي في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

عنكبوت يزحف على وجه شاب عراقي في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

طفل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة بغداد، 11 نوفمبر 2022

طفل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة بغداد، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

طفل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة بغداد، 11 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

امرأة عراقية تقبل سحلية في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

امرأة عراقية تقبل سحلية في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

امرأة عراقية تقبل سحلية في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مربي عراقي يصور زائرًا صغيرًا يلمس ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

مربي عراقي يصور زائرًا صغيرًا يلمس ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مربي عراقي يصور زائرًا صغيرًا يلمس ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

رجل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

رجل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

رجل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала