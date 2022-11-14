https://sputnikarabic.ae/20221114/التواصل-الحي-مع-الأفاعي-والعناكب-والسحالي-في-حديقة-حيوانات-بغداد-1070141703.html
التواصل الحي مع الأفاعي والعناكب والسحالي في حديقة حيوانات بغداد
التواصل الحي مع الأفاعي والعناكب والسحالي في حديقة حيوانات بغداد
شهدت حديقة بغداد للحيوانات، يوم الجمعة الماضي، فعالية فريدة من نوعها تهدف إلى تعريف الناس بالثعابين والحيوانات الزاحفة الأخرى وكيفية التعامل معها. وشارك في... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:26+0000
2022-11-14T11:26+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم
фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم
التواصل الحي مع الأفاعي والعناكب والسحالي في حديقة حيوانات بغداد
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شهدت حديقة بغداد للحيوانات، يوم الجمعة الماضي، فعالية فريدة من نوعها تهدف إلى تعريف الناس بالثعابين والحيوانات الزاحفة الأخرى وكيفية التعامل معها. وشارك في زوار الحديقة من الكبار والصغار.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
امرأة عراقية تلتقط صورة لنفسها وهي تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء في العاصمة،11 نوفمبر 2022
امرأة عراقية تلتقط صورة لنفسها وهي تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء في العاصمة،11 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
عنكبوت يزحف على وجه شاب عراقي في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
عنكبوت يزحف على وجه شاب عراقي في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
طفل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة بغداد، 11 نوفمبر 2022
طفل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة بغداد، 11 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
امرأة عراقية تقبل سحلية في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
امرأة عراقية تقبل سحلية في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
مربي عراقي يصور زائرًا صغيرًا يلمس ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
مربي عراقي يصور زائرًا صغيرًا يلمس ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
امرأة عراقية تحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
رجل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022
رجل عراقي يحمل ثعبانًا في حديقة حيوانات بغداد في منطقة حدائق الزوراء بالعاصمة، 11 نوفمبر 2022