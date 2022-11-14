التواصل الحي مع الأفاعي والعناكب والسحالي في حديقة حيوانات بغداد

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شهدت حديقة بغداد للحيوانات، يوم الجمعة الماضي، فعالية فريدة من نوعها تهدف إلى تعريف الناس بالثعابين والحيوانات الزاحفة الأخرى وكيفية التعامل معها. وشارك في زوار الحديقة من الكبار والصغار.