https://sputnikarabic.ae/20221114/الحرس-الثوري-يقصف-بالصواريخ-مقرات-جماعات-مسلحة-بكردستان-العراق-1070134046.html

الحرس الثوري يقصف بالصواريخ مقرات جماعات مسلحة بكردستان العراق

الحرس الثوري يقصف بالصواريخ مقرات جماعات مسلحة بكردستان العراق

استهدف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مقرات جماعات مسلحة في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيرة. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T07:36+0000

2022-11-14T07:36+0000

2022-11-14T07:36+0000

إيران

العراق

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طهران - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين إن "الحرس الثوري استهدف مقرات جماعات مسلحة يصنفها إرهابية في كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة".وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن الحرس الثوري أطلق موجة جديدة من القصف المدفعي والصاروخي "ضد الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في إقليم كردستان العراق.وأضافت الوكالة أن القصف جاء "بعد تحذيرات متكررة للجماعات الإرهابية الانفصالية، وبعد أن نفذت القوات البرية هجمات عنيفة ضد هذه الجماعات، معلنة استمرار الهجمات حتى توقف تحركاته".وقال مصدر مطلع إن "هجمات الحرس الثوري الإيراني توقفت بعد تدمير أهداف محددة سلفا، وسيتحدد استمرار هذه الهجمات على السلوك المستقبلي لسلطات المنطقة الشمالية من العراق".يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، "إرسال وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي إلى طهران، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان العراق".وقال البرلمان العراقي، في بيان له، إن "لجنة العلاقات الخارجية النيابية استضافت وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووكيل الوزارة وعددا من المسؤولين في الوزارة، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على الإقليم".وأكد البيان، أنه "تم الاتفاق على مواصلة المباحثات من خلال إرسال وفد عراقي إلى إيران برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أكد أن "بيانات الشجب والاستنكار لم تعد تكفي ويجب أن يكون للمجتمع الدولي خطوات ملموسة لوضع حد لكل الاعتداءات العسكرية التي تحدث بصورة متكررة على الأراضي العراقية".

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