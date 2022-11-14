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https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-الروسية-تنفي-نقل-سيرغي-لافروف-إلى-المستشفي-في-أندونيسيا-1070143499.html
الخارجية الروسية تنفي نقل سيرغي لافروف إلى المستشفى في إندونيسيا
الخارجية الروسية تنفي نقل سيرغي لافروف إلى المستشفى في إندونيسيا
نفت الخارجية الروسية الأنباء، التي تزعم بنقل الوزير سيرغي لافروف إلى المستشفى لحظة وصوله إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T09:23+0000
2022-11-14T09:43+0000
روسيا
سيرغي لافروف
المستشفى
اندونيسيا
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر حسابها على موقع "تلغرام": "هنا مع سيرغي فيكتوروفيتش في إندونيسيا، نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم إدخاله إلى المستشفى، هذه بالطبع، أخبار مزيفة".وأضافت: "حسنا، انتظروا، الحصري العالمي".وزعمت وكالة "أسوشيسند برس" أنها نقلت عن السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلة صحية عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.وأضافت الوكالة أن ثلاثة مسؤولين حكوميين وطبيين إندونيسيين، أخبروا الوكالة بأن الدبلوماسي الروسي كان يعالج في المنتجع بالجزيرة، مشيرة إلى أنهم جميعا امتنعوا عن الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.
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روسيا, سيرغي لافروف, المستشفى, اندونيسيا
روسيا, سيرغي لافروف, المستشفى, اندونيسيا

الخارجية الروسية تنفي نقل سيرغي لافروف إلى المستشفى في إندونيسيا

09:23 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 14.11.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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نفت الخارجية الروسية الأنباء، التي تزعم بنقل الوزير سيرغي لافروف إلى المستشفى لحظة وصوله إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر حسابها على موقع "تلغرام": "هنا مع سيرغي فيكتوروفيتش في إندونيسيا، نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم إدخاله إلى المستشفى، هذه بالطبع، أخبار مزيفة".
وأضافت: "حسنا، انتظروا، الحصري العالمي".
وزعمت وكالة "أسوشيسند برس" أنها نقلت عن السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلة صحية عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.
وأضافت الوكالة أن ثلاثة مسؤولين حكوميين وطبيين إندونيسيين، أخبروا الوكالة بأن الدبلوماسي الروسي كان يعالج في المنتجع بالجزيرة، مشيرة إلى أنهم جميعا امتنعوا عن الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.
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