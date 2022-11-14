https://sputnikarabic.ae/20221114/الرئاسة-التركية-من-يريد-صداقة-أنقرة-عليه-قطع-الدعم-عن-الإرهاب-1070163088.html

الرئاسة التركية: من يريد صداقة أنقرة عليه قطع الدعم عن الإرهاب

الرئاسة التركية: من يريد صداقة أنقرة عليه قطع الدعم عن الإرهاب

دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الاثنين، الدول التي تريد "صداقة أنقرة" إلى قطع الدعم المباشر وغير المباشر للإرهاب، في إشارة... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T14:41+0000

2022-11-14T14:41+0000

2022-11-14T14:41+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1070121919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_997edaaf7b3565f6aafe7f6f4c2a6b6c.jpg

وقع انفجار أمس الأحد في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، مخلفا 6 قتلى وأكثر من 80 مصابا. وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردي (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).وقال ألطون في سلسلة تغريدات، إنه ينبغي على المجتمع الدولي معرفة أن الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في بلاده، تقع نتيجة دعم بعض الدول للإرهاب.في وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن رفضه لرسالة المواساة والدعم التي قدمتها الولايات المتحدة إلى بلاده، في حين تواصل واشنطن دعم "الإرهاب الكردي".ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن صويلو قوله، إن الولايات المتحدة تغذي المناطق التي يحتلها تنظيم "بي كي كي" مثل "كوباني" (عين العرب)، والتي قال الوزير إنها تشكل بؤرا للإرهاب ومنطلقا للهجمات الرامية لتعكير صفو الأمن في تركيا.وتعهد ألطون بأن تركيا ستقبض على الفاعلين وستنزل بحقهم أشد العقاب، لافتا إلى أن بلاده شهدت هجمات إرهابية مماثلة سابقا وخرجت منها أقوى.من جانبه أعلن صويلو، القبض على منفذي تفجير إسطنبول قبل فرارهم إلى اليونان، بما في ذلك المنفذة الرئيسية والشخص المكلف بقتلها من قبل تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي.وأضاف صوليو أن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها به من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة في شارع الاستقلال قرب ميدان تقسيم وسط إسطنبول، زاعما أن الأمر بالهجوم صدر في كوباني، وهي مدينة في شمال سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20221114/تركيا-ترفض-تعزية-أمريكا-بعد-تفجير-شارع-الاستقلال-لدعمها-الإرهاب-1070153870.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار تركيا اليوم