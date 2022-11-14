https://sputnikarabic.ae/20221114/العراق-يضع-خطة-لتقليل-آثار-شح-المياه-في-البلاد-1070150778.html
العراق يضع خطة لتقليل آثار شح المياه في البلاد
العراق يضع خطة لتقليل آثار شح المياه في البلاد
قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، إنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل آثار شح المياه في البلاد. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:08+0000
2022-11-14T11:08+0000
2022-11-14T11:08+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065634716_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ea51875eea83c4af2e6ca46d42c36ad0.jpg
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، أن "المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع مشيرا إلى أن "المحور الثاني خارجي، والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وكذلك سوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".كما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، عن وضعها دراسة ستراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية اليها".وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعرب خلال الشهر الجاري عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-العراقي-عبد-اللطيف-رشيد-يؤكد-على-منح-أولوية-قصوى-لقضية-شح-المياه-1069831368.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065634716_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf849acba5aa02b1c098741d7b7adbdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق يضع خطة لتقليل آثار شح المياه في البلاد
تابعنا عبر
قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، إنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل آثار شح المياه في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، أن "المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع مشيرا إلى أن "المحور الثاني خارجي، والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وكذلك سوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".
كما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، عن وضعها دراسة ستراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية اليها".
وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعرب خلال الشهر الجاري عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.