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العراق يضع خطة لتقليل آثار شح المياه في البلاد
العراق يضع خطة لتقليل آثار شح المياه في البلاد
قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، إنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل آثار شح المياه في البلاد. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:08+0000
2022-11-14T11:08+0000
العراق
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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، أن "المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع مشيرا إلى أن "المحور الثاني خارجي، والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وكذلك سوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".كما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، عن وضعها دراسة ستراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية اليها".وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعرب خلال الشهر الجاري عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-العراقي-عبد-اللطيف-رشيد-يؤكد-على-منح-أولوية-قصوى-لقضية-شح-المياه-1069831368.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق يضع خطة لتقليل آثار شح المياه في البلاد

11:08 GMT 14.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeسمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022
سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، إنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل آثار شح المياه في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، أن "المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يؤكد على منح أولوية قصوى لقضية شح المياه
4 نوفمبر, 15:16 GMT
وتابع مشيرا إلى أن "المحور الثاني خارجي، والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وكذلك سوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".
كما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، عن وضعها دراسة ستراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية اليها".
وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعرب خلال الشهر الجاري عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.
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