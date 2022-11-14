https://sputnikarabic.ae/20221114/انخفاض-سعر-عملة-البيتكوين-بنسبة-5-1070132727.html
انخفاض سعر عملة البيتكوين بنسبة 5%
انخفاض سعر عملة البيتكوين بنسبة 5%
يواصل سعر العملة المشفرة بيتكوين انخفاضه، حيث انخفض، صباح اليوم الاثنين، بنسبة 5 في المئة، ليتم تداول العملة عند مستوى 16 ألف دولار، وذلك حسبما أفادت بيانات... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T05:54+0000
2022-11-14T05:54+0000
2022-11-14T05:54+0000
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 8.18 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البيتكوين على منصة "بينانس"، أكبر منصات تداول العملات المشفرة، 15.99 ألف دولار، بانخفاض بلغت نسبته 5.1 في المئة.وتحاول عملة بيتكوين الاحتفاظ بمستوى 16 ألف دولار وسط الأزمة حول بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس"، التي أعلنت إفلاسها. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، هبط سعر العملة المشفرة من 20.56 ألف دولار، وخسرت أكثر من 20 في المئة من قيمتها الإجمالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
انخفاض سعر عملة البيتكوين بنسبة 5%
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يواصل سعر العملة المشفرة بيتكوين انخفاضه، حيث انخفض، صباح اليوم الاثنين، بنسبة 5 في المئة، ليتم تداول العملة عند مستوى 16 ألف دولار، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 8.18 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البيتكوين على منصة "بينانس"، أكبر منصات تداول العملات المشفرة، 15.99 ألف دولار، بانخفاض بلغت نسبته 5.1 في المئة.
وتحاول عملة بيتكوين الاحتفاظ بمستوى 16 ألف دولار وسط الأزمة حول بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس"، التي أعلنت إفلاسها. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، هبط سعر العملة المشفرة من 20.56 ألف دولار، وخسرت أكثر من 20 في المئة من قيمتها الإجمالية.