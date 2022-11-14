https://sputnikarabic.ae/20221114/بيسكوف-بشأن-اتفاقية-الحبوب-روسيا-والأمم-المتحدة-لديهما-اتصالات-جيدة-والمفاوضات-بناءة-للغاية-1070138083.html
بيسكوف بشأن "اتفاقية الحبوب": لدينا اتصالات جيدة مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناءة للغاية
بيسكوف بشأن "اتفاقية الحبوب": لدينا اتصالات جيدة مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناءة للغاية
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن آفاق "اتفاقية الحبوب"، إن موسكو والأمم المتحدة تجريان حوارًا بناء إلى حد ما. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:42+0000
2022-11-14T08:42+0000
2022-11-14T09:46+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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تنتهي فترة تمديد اتفاقية الحبوب في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.وقال بيسكوف "لدينا اتصالات جيدة للغاية مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناءة للغاية ... الحوار مع الأمم المتحدة يتطور بطريقة بناءة إلى حد ما".كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط بعد لإجراء اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد أو عدم تجديد اتفاقية الحبوب.تتضمن اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/ تموز من ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. مركز التنسيق المشترك في إسطنبول هو المسؤول عن تنسيق حركة السفن.
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روسيا, دميتري بيسكوف
بيسكوف بشأن "اتفاقية الحبوب": لدينا اتصالات جيدة مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناءة للغاية
08:42 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن آفاق "اتفاقية الحبوب"، إن موسكو والأمم المتحدة تجريان حوارًا بناء إلى حد ما.
تنتهي فترة تمديد اتفاقية الحبوب في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال بيسكوف "لدينا اتصالات جيدة للغاية مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناءة للغاية ... الحوار مع الأمم المتحدة يتطور بطريقة بناءة إلى حد ما".
كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط بعد لإجراء اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد أو عدم تجديد اتفاقية الحبوب.
تتضمن اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو/ تموز من ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. مركز التنسيق المشترك في إسطنبول هو المسؤول عن تنسيق حركة السفن.