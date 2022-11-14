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https://sputnikarabic.ae/20221114/جهاز-أمن-الدولة-الأذربيجاني-يكشف-شبكة-تجسس-تعمل-لمصلحة-إيران-1070133778.html
جهاز أمن الدولة الأذربيجاني يكشف شبكة تجسس تعمل لمصلحة إيران
جهاز أمن الدولة الأذربيجاني يكشف شبكة تجسس تعمل لمصلحة إيران
أعلن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني الكشف عن شبكة تجسس تعمل لمصلحة إيران، وتم اعتقال خمسة أشخاص. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T07:08+0000
2022-11-14T07:08+0000
أذربيجان
إيران
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وقالت الخدمة الصحفية للجهاز في بيان: "تم الكشف عن شبكة التجسس الإيرانية في أذربيجان، وتم اعتقال خمسة أشخاص. ونتيجة للإجراءات المتخذة تبين أن ظاهر أسكيروف، الذي كان يعمل قبطانًا لسفينة أسطول نفط بحر قزوين، تورط في تعاون سري أثناء تلقيه التعليم الديني في مدينة غوم الإيرانية مقابل مصالح مادية لممثلي الخدمات الخاصة في البلد المذكور".وبحسب الخدمة، قام أسكيروف نيابة عنهم بجمع معلومات عن الشركات والمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في أذربيجان، ومكان ووقت التدريبات البحرية في بحر قزوين، والبضائع التي يتم نقلها إلى منصات النفط.وأضافت: "وهكذا، كان أسكيروف متورطًا في التجسس، ونقل المعلومات عبر الهاتف المحمول، وكذلك بشكل مباشر خلال لقاءات مع هؤلاء الأشخاص في إيران. ونتيجة للتحقيق، تم تحديد مجموعات تحت أسماء موزاكيرولر وإلانلار وآخرين في تطبيق واتسآب، التي شارك فيها مواطنون من أذربيجان. لقد تصرفوا تحت تأثير ثلاثة أشخاص معروفين للتحقيق كانوا يختبئون في إيران ويتهربون من المسؤولية الجنائية"، حسبما ذكرت دائرة أمن الدولة.
أذربيجان
إيران
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أذربيجان, إيران
أذربيجان, إيران

جهاز أمن الدولة الأذربيجاني يكشف شبكة تجسس تعمل لمصلحة إيران

07:08 GMT 14.11.2022
© flickr.com / Philippe Putتجسس
تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© flickr.com / Philippe Put
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أعلن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني الكشف عن شبكة تجسس تعمل لمصلحة إيران، وتم اعتقال خمسة أشخاص.
وقالت الخدمة الصحفية للجهاز في بيان: "تم الكشف عن شبكة التجسس الإيرانية في أذربيجان، وتم اعتقال خمسة أشخاص. ونتيجة للإجراءات المتخذة تبين أن ظاهر أسكيروف، الذي كان يعمل قبطانًا لسفينة أسطول نفط بحر قزوين، تورط في تعاون سري أثناء تلقيه التعليم الديني في مدينة غوم الإيرانية مقابل مصالح مادية لممثلي الخدمات الخاصة في البلد المذكور".
وبحسب الخدمة، قام أسكيروف نيابة عنهم بجمع معلومات عن الشركات والمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في أذربيجان، ومكان ووقت التدريبات البحرية في بحر قزوين، والبضائع التي يتم نقلها إلى منصات النفط.
وأضافت: "وهكذا، كان أسكيروف متورطًا في التجسس، ونقل المعلومات عبر الهاتف المحمول، وكذلك بشكل مباشر خلال لقاءات مع هؤلاء الأشخاص في إيران. ونتيجة للتحقيق، تم تحديد مجموعات تحت أسماء موزاكيرولر وإلانلار وآخرين في تطبيق واتسآب، التي شارك فيها مواطنون من أذربيجان. لقد تصرفوا تحت تأثير ثلاثة أشخاص معروفين للتحقيق كانوا يختبئون في إيران ويتهربون من المسؤولية الجنائية"، حسبما ذكرت دائرة أمن الدولة.
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