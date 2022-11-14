https://sputnikarabic.ae/20221114/خبيرتركي-التفجير-الإرهابي-في-إسطنبول-جاء-انتقاما-ولضرب-السياحة-التركية-1070164384.html
خبير تركي: التفجير الإرهابي في إسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية
خبير تركي: التفجير الإرهابي في إسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية
نناقش في هذه الحلقة: مرتزقة عرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، السلطات التركية تعلن عن الجهات المتورطة في انفجار إسطنبول، وعودة نتنياهو للحكومة... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T15:22+0000
2022-11-14T15:22+0000
2022-11-14T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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خبيرتركي: التفجير الإرهابي في اسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية
خبيرتركي: التفجير الإرهابي في اسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية
مرتزقة عرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانيةأعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مشاركة مرتزقة عرب من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة.وقال روغوف في لقاء تلفزيوني "أثناء المحادثات (بين العسكريين) تسمع مرارا اللغة البولندية، فهي تهيمن. كما تسمع اللغة الجورجية والشيشانية، وحتى الفرنسية والعربية"،و"فيما يخص اللغة العربية فيتم الحديث عن "جبهة النصرة" و"داعش".يقول الخبير العسكري العميد أمين حطيط، في حديث ل"سبوتنيك" بهذا الصدد:الولايات المتحدة تستخدم الإرهاب سلاحا في محاربة أعداءها، وهذا الإرهاب ينتشر في أكثر من منطقة وبقعة في العالم، ويدخل في أكثر من حرب، فالولايات المتحدة مبتدعة الإرهاب في العالم، وتستثمر به، وتستعمله كما استعملته في سوريا، والعراق وأفغانستان، وهذا الأمر معروف للجميع.بدوره يقول الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب، في حديث لبرنامجنا:خبيرتركي: التفجير الإرهابي لإسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركيةعاشت يوم أمس الأحد، تركيا حالة من القلق بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف ساحة الاستقلال بإسطنبول، مخلّفا ثمانية قتلى وعشرات الجرحى، وكشفت السلطات التركية أن حزب العمال الكردستاني أعطى تعليمات لشابة تحمل الجنسية السورية قادمة من شمالي سوريا. لتنفيذ هذا الهجوم.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, بلا قيود, аудио
خبير تركي: التفجير الإرهابي في إسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية
15:22 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 15:24 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مرتزقة عرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، السلطات التركية تعلن عن الجهات المتورطة في انفجار إسطنبول، وعودة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية ولابيد يعتبرها يوما "أسودا لديمقراطية" بلاده، ولقاء يجمع حركتي "فتح" و"حماس" في بيروت لتوحيد الصف والتصدي لمشاريع نتنياهو، رغم انخفاض سعر القمح الروسي لم يتم قبوله في مناقصة عراقية.
مرتزقة عرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مشاركة مرتزقة عرب من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة.
وقال روغوف في لقاء تلفزيوني "أثناء المحادثات (بين العسكريين) تسمع مرارا اللغة البولندية، فهي تهيمن. كما تسمع اللغة الجورجية والشيشانية، وحتى الفرنسية والعربية"،و"فيما يخص اللغة العربية فيتم الحديث عن "جبهة النصرة" و"داعش".
يقول الخبير العسكري العميد أمين حطيط، في حديث ل"سبوتنيك" بهذا الصدد:
"من حيث طبيعة العمل، لم يكن مستغربا أن تجد مرتزقة عرب وأجانب، يقفون إلى جانب الحكومة الأوكرانية، التي تديرها أمريكا، فهذا أمر أصبح طبيعي في السياسة الدولية".
الولايات المتحدة تستخدم الإرهاب سلاحا في محاربة أعداءها، وهذا الإرهاب ينتشر في أكثر من منطقة وبقعة في العالم، ويدخل في أكثر من حرب، فالولايات المتحدة مبتدعة الإرهاب في العالم، وتستثمر به، وتستعمله كما استعملته في سوريا، والعراق وأفغانستان، وهذا الأمر معروف للجميع.
بدوره يقول الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب، في حديث لبرنامجنا:
"لا شك أن مشاركة مرتزقة أجانب في الحرب بأوكرانيا ضد روسيا، هو وسيلة تجدها أمريكا ناجحة، ولعلها تؤثر في مسار الحرب، خصوصا أن هذه المسألة كانت قد أثبتت جديتها في سوريا، عندما أحضرت المرتزقة بدعم دول لطالما كانت تدعم ما يسمى الإسلام السياسي، واستطاعت تحت مسميات مختلفة جلب هؤلاء المرتزقة، وكان لهم تأثير قوي في إلحاق الضرر بالدولة السورية، وتهجير المدنيين، ولعل السيناريو يتشابه اليوم تماما".
خبيرتركي: التفجير الإرهابي لإسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية
عاشت يوم أمس الأحد، تركيا حالة من القلق بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف ساحة الاستقلال بإسطنبول، مخلّفا ثمانية قتلى وعشرات الجرحى، وكشفت السلطات التركية أن حزب العمال الكردستاني أعطى تعليمات لشابة تحمل الجنسية السورية قادمة من شمالي سوريا. لتنفيذ هذا الهجوم.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان لبرنامج "بلا قيود":
"هناك معارك طاحنة بين حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا وشمال العراق، وربّما انتقاما من السلطات التركية وضعوا تفجيرات في منطقة الاستقلال، وطبعا هذه المنطقة مكتظة بالمتسوّقين خاصة يوم الأحد، ولذلك اختاروا مكانا يحدث دويّا سياسيّا، ربما لديهم أجندة، فلو لم تتوصل السلطات التركية لمن قام بهذا الهجوم، لربما كانت القضية قضية إثارة النزاع السياسي بين المعارضة والحكم، لأننا مقبلون على أجندة انتخابات الاستطلاع الرئاسي بعد عدة شهور، فهم استهدفوا الاستقرار السياسي، فشارع الاستقلال يعتبر شريان تجاري بالنسبة لتركيا، وينبض بالتجارة في منطقة تقسيم وهذه المنطقة تجتذب سياح كثر، لهذا كانت هناك أضرار تتراكم إثر هذا التفجير، وبالتالي كشف ملابسات القضية أفادت تركيا والتجارة والأمن في البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...