https://sputnikarabic.ae/20221114/خبيرتركي-التفجير-الإرهابي-في-إسطنبول-جاء-انتقاما-ولضرب-السياحة-التركية-1070164384.html

خبير تركي: التفجير الإرهابي في إسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية

خبير تركي: التفجير الإرهابي في إسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية

نناقش في هذه الحلقة: مرتزقة عرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، السلطات التركية تعلن عن الجهات المتورطة في انفجار إسطنبول، وعودة نتنياهو للحكومة... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T15:22+0000

2022-11-14T15:22+0000

2022-11-14T15:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

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خبيرتركي: التفجير الإرهابي في اسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية خبيرتركي: التفجير الإرهابي في اسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركية

مرتزقة عرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانيةأعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مشاركة مرتزقة عرب من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة.وقال روغوف في لقاء تلفزيوني "أثناء المحادثات (بين العسكريين) تسمع مرارا اللغة البولندية، فهي تهيمن. كما تسمع اللغة الجورجية والشيشانية، وحتى الفرنسية والعربية"،و"فيما يخص اللغة العربية فيتم الحديث عن "جبهة النصرة" و"داعش".يقول الخبير العسكري العميد أمين حطيط، في حديث ل"سبوتنيك" بهذا الصدد:الولايات المتحدة تستخدم الإرهاب سلاحا في محاربة أعداءها، وهذا الإرهاب ينتشر في أكثر من منطقة وبقعة في العالم، ويدخل في أكثر من حرب، فالولايات المتحدة مبتدعة الإرهاب في العالم، وتستثمر به، وتستعمله كما استعملته في سوريا، والعراق وأفغانستان، وهذا الأمر معروف للجميع.بدوره يقول الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب، في حديث لبرنامجنا:خبيرتركي: التفجير الإرهابي لإسطنبول جاء انتقاما ولضرب السياحة التركيةعاشت يوم أمس الأحد، تركيا حالة من القلق بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف ساحة الاستقلال بإسطنبول، مخلّفا ثمانية قتلى وعشرات الجرحى، وكشفت السلطات التركية أن حزب العمال الكردستاني أعطى تعليمات لشابة تحمل الجنسية السورية قادمة من شمالي سوريا. لتنفيذ هذا الهجوم.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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فرح القادري https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

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