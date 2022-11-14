https://sputnikarabic.ae/20221114/كردستان-العراق-يعلن-حصيلة-قتلى-وجرحى-القصف-الإيراني-على-أربيل-1070138552.html
كردستان العراق يعلن حصيلة قتلى وجرحى القصف الإيراني على أربيل
كردستان العراق يعلن حصيلة قتلى وجرحى القصف الإيراني على أربيل
أعلنت السلطات في إقليم كردستان شمالي العراق، عن حصيلة القتلى والجرحى في القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:57+0000
2022-11-14T08:57+0000
2022-11-14T08:57+0000
العراق
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وتعرضت مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران (حدكا)، في كويسنجق بقضاء كوية إلى قصف صباح اليوم الاثنين.وقال وزير الصحة بإقليم كردستان سامان البرزنجي، إن "القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين".وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة على خط المتابعة، من أجل إرسال تعزيزات بسيارات الإسعاف"، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى.من جانبه، قال قائم مقام قضاء كوية طارق حيدري إن "5 صواريخ إيرانية سقطت صباح اليوم مستهدفة مقر الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني في أربيل".وأوضح حيدري أن 3 صواريخ سقطت في تمام الساعة 8:49 دقيقة، وبعد 5 دقائق سقط صاروخ آخر، وبعدها بـ20 دقيقة سقط الصاروخ الأخير.وأشار إلى أنه "تم إرسال بعض الجرحى إلى مستشفيات أربيل والسليمانية لإجراء العمليات".وخلال الآونة الأخيرة قصفت إيران أكثر من مرة مواقع تقول إنها تابعة لجماعات إيرانية كردية انفصالية تنشط في إقليم كردستان العراق.وسبق أن استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.وطالبت الوزارة، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
https://sputnikarabic.ae/20221012/العراق-يعلن-إرسال-وفد-إلى-طهران-لمناقشة-الاعتداءات-الإيرانية-على-إقليم-كردستان-1068922514.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران
كردستان العراق يعلن حصيلة قتلى وجرحى القصف الإيراني على أربيل
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أعلنت السلطات في إقليم كردستان شمالي العراق، عن حصيلة القتلى والجرحى في القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل.
وتعرضت مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران (حدكا)، في كويسنجق بقضاء كوية إلى قصف صباح اليوم الاثنين.
وقال وزير الصحة بإقليم كردستان سامان البرزنجي، إن "القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين".
وأضاف في تصريح
لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة على خط المتابعة، من أجل إرسال تعزيزات بسيارات الإسعاف"، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى.
من جانبه، قال قائم مقام قضاء كوية طارق حيدري إن "5 صواريخ إيرانية سقطت صباح اليوم مستهدفة مقر الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني في أربيل".
وأوضح حيدري أن 3 صواريخ سقطت في تمام الساعة 8:49 دقيقة، وبعد 5 دقائق سقط صاروخ آخر، وبعدها بـ20 دقيقة سقط الصاروخ الأخير.
وأشار إلى أنه "تم إرسال بعض الجرحى إلى مستشفيات أربيل والسليمانية لإجراء العمليات".
وخلال الآونة الأخيرة قصفت إيران
أكثر من مرة مواقع تقول إنها تابعة لجماعات إيرانية كردية انفصالية تنشط في إقليم كردستان العراق.
وسبق أن استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.
وطالبت الوزارة، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".