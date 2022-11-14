https://sputnikarabic.ae/20221114/مذيعة-سورية-ترد-عبر-سبوتنيك-على-حملة-التشهير-التي-تعرضت-لها-في-العراق-1070168793.html

مذيعة سورية ترد عبر "سبوتنيك" على حملة التشهير التي تعرضت لها في العراق

مذيعة سورية ترد عبر "سبوتنيك" على حملة التشهير التي تعرضت لها في العراق

قالت المذيعة السورية في إحدى القنوات العراقية، ريما نعيسة، أن حملة التشهير التي تعرضت لها وتضمنت "طعنا بالشرف"، تندرج في سياق "حملات التشهير والتخوين" التي... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T17:00+0000

2022-11-14T17:00+0000

2022-11-14T17:00+0000

أخبار سوريا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070168523_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1da14f39c1d68f6bd05f9b68fb12526.jpg

وتعرضت المذيعة السورية التي تعمل في قناة "الشرقية" العراقية، ريما نعيسة، لهجمة سرشة خلال الأيام الأخيرة من بعض الشخصيات السياسية والحزبية العراقية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تغريدة لها على توتير قالت فيها أن "حجب المواقع الإباحية مع وجود ميزة الـ"في بي إن" الخاصة بتغيير موقع إحداثيات الجهاز والتقنيات المتطورة لفك الحظر، ليس إلا تغريدا في فضاء لا يسمن ولا يغني من جوع".وفي حوار خاص مع "سبوتنيك"، قالت الصحفية والمذيعة ريما نعيسة اليوم الاثنين: "القرار الذي صدر لدراسة حجب المواقع الإباحية في العراق، يأتي في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة يعيشها العراق، الأمر الذي حفزني لنشر رأيي الشخصي بهذا الموضوع كوني أعمل في الشأن العراقي كمذيعة ولدي برنامج يومي يعنى بهموم الناس".وتابعت نعيسة "أن المواطن العراقي الحقيقي فهم المعنى والهدف الحقيقيين من وراء هذه التغريدة، لكن هنالك شخصيات محسوبة على جهات سياسية معينة بدأت حملة كبيرة للإساءة إلي شخصيا من خلال التحريض والطعن بالشرف والأخلاق".وأوضحت نعيسة أن "هذا الأمر يندرج ضمن الاعتداء على حرية التعبير وهي معركة جميع الصحفيين ووسائل الإعلام لمجرد أنه يقول الحقيقة"، مضيفة أن "هذه الحادثة لا يمكن اعتبارها فردية، إذ يوجد الكثير من الأمثلة عن صحفيين في عدة دول عربية، تعرضوا ويتعرضون لحملات تشهير وتخوين لمجرد أنهم ينقلون الحقيقة والحدث من خلال مشاهداتهم اليومية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".وختمت المذيعة السورية في قناة الشرقية العراقية حديثها لـ "سبوتنيك" بالقول: "هم يضعونك أمام خيارين.. أما أن تكون معهم، أو انت شخص غير اخلاقي وممول من جهات مجهولة، ويبدؤون بكيل التهم والافتراءات".

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك