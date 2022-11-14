https://sputnikarabic.ae/20221114/وزير-الكهرباء-العراقي-نخطط-لإنتاج-24-ألف-ميغاواط-قبل-حلول-الصيف-1070133251.html
وزير الكهرباء العراقي: نخطط لإنتاج 24 ألف ميغاواط قبل حلول الصيف
وزير الكهرباء العراقي: نخطط لإنتاج 24 ألف ميغاواط قبل حلول الصيف
قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إن وزارته تستهدف الوصول إلى 24 ألف ميغاواط قبل الصيف المقبل. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T06:45+0000
2022-11-14T06:45+0000
2022-11-14T06:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لأحد البرامج المذاعة على العراقية الأخبارية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واع).ومنذ 2005 أنفق العراق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، دون أن يحدث أي تحسن كبير، في وقت يعاني فيه العراقيون من تقليص ساعات تزويدهم بالكهرباء، على ما كشفته لجنة برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وسبق أن تعهدت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بالعمل على حل أزمة الكهرباء التي تتفاقم كل صيف في البلد الغني بالنفط.وقال وزير الكهرباء في تصريحاته التي أدلى بها مساء أمس الأحد: "لدينا تجارب سابقة بالبصرة (جنوب) بمجال الطاقة ونأمل تطبيقها في عموم العراق"، لافتا إلى أن "ملف الطاقة هو الأخطر وقد عانى منه الشعب العراقي كثيراً".وتابع فاضل: "لدينا خطة متكاملة للصيف المقبل"، مضيفا "خطتنا تستهدف الوصول الى 24 ألف ميغاواط".وكشف الوزير العراقي إلى أن القيمة التشغيلية للطاقة الكهربائية في بلاده تبلغ 20 تريليون دينار سنوياً.وأوضح أن العراق يحتاج إلى 31 ألف ميغاواط لتحقيق الاكتفاء الذاتي.وقال وزير الكهرباء إن "مشروع الطاقة الشمسية يصطدم بمشكلات تخصيص الأراضي وعدم تعاون بعض المحافظات".
https://sputnikarabic.ae/20220125/الكهرباء-العراقية-منظومتنا-ليست-منهارة-ولدينا-قدرة-على-تزويد-المواطنين-بـ20-ساعة-1057057266.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
وزير الكهرباء العراقي: نخطط لإنتاج 24 ألف ميغاواط قبل حلول الصيف
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قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إن وزارته تستهدف الوصول إلى 24 ألف ميغاواط قبل الصيف المقبل.
جاء ذلك في تصريحات
أدلى بها لأحد البرامج المذاعة على العراقية الأخبارية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واع).
ومنذ 2005 أنفق العراق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، دون أن يحدث أي تحسن كبير، في وقت يعاني فيه العراقيون من تقليص ساعات تزويدهم بالكهرباء، على ما كشفته لجنة برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وسبق أن تعهدت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بالعمل على حل أزمة الكهرباء
التي تتفاقم كل صيف في البلد الغني بالنفط.
وقال وزير الكهرباء في تصريحاته التي أدلى بها مساء أمس الأحد: "لدينا تجارب سابقة بالبصرة (جنوب) بمجال الطاقة ونأمل تطبيقها في عموم العراق"، لافتا إلى أن "ملف الطاقة هو الأخطر وقد عانى منه الشعب العراقي كثيراً".
وتابع فاضل: "لدينا خطة متكاملة للصيف المقبل"، مضيفا "خطتنا تستهدف الوصول الى 24 ألف ميغاواط".
وكشف الوزير العراقي إلى أن القيمة التشغيلية للطاقة الكهربائية في بلاده تبلغ 20 تريليون دينار سنوياً.
وأوضح أن العراق يحتاج إلى 31 ألف ميغاواط لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال وزير الكهرباء إن "مشروع الطاقة الشمسية
يصطدم بمشكلات تخصيص الأراضي وعدم تعاون بعض المحافظات".