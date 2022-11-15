https://sputnikarabic.ae/20221115/أعلى-مستوى-لها-صادرات-تركيا-إلى-أمريكا-تصل-إلى-12-مليار-دولار-خلال-2022-1070196433.html
أعلى مستوى لها... صادرات تركيا إلى أمريكا تصل إلى 12 مليار دولار خلال 2022
أعلى مستوى لها... صادرات تركيا إلى أمريكا تصل إلى 12 مليار دولار خلال 2022
سجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوى لها لتصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية من عام 2022، وفق إعلام رسمي. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T11:44+0000
2022-11-15T11:44+0000
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أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب معطيات نقلتها "الأناضول" عن مجلس المصدرين الأتراك، وصلت صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري إلى 11 مليارا و998 مليون دولار، وهو أعلى رقم على الإطلاق.وبذلك سجلت الصادرات ذاتها ارتفاع قدره 16.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.واستأثرت الولايات المتحدة بنسبة 5.72 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية، لتصبح ثاني أكبر دولة استيرادا من أنقرة، تسبقها ألمانيا بقيمة صادرات بلغت 15 مليارا و780 مليون دولار.وبحسب المعطيات، حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا بـ 10 مليارات و285 مليون دولار، تليها إيطاليا بـ 9 مليارات و275 مليون دولار، فالعراق بـ 8 مليارات و533 مليون دولار.ووفق تقرير سابق للوكالة التركية "تنوعت السلع المصدرة للبلدان المذكورة، حيث تصدرت السيارات واردات ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20221111/ارتفاع-صادرات-تركيا-من-البطانيات-والسخانات-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1070044151.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أعلى مستوى لها... صادرات تركيا إلى أمريكا تصل إلى 12 مليار دولار خلال 2022
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سجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوى لها لتصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية من عام 2022، وفق إعلام رسمي.
وبحسب معطيات
نقلتها "الأناضول" عن مجلس المصدرين الأتراك، وصلت صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري إلى 11 مليارا و998 مليون دولار، وهو أعلى رقم على الإطلاق.
وبذلك سجلت الصادرات ذاتها ارتفاع قدره 16.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
واستأثرت الولايات المتحدة بنسبة 5.72 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية
، لتصبح ثاني أكبر دولة استيرادا من أنقرة، تسبقها ألمانيا بقيمة صادرات بلغت 15 مليارا و780 مليون دولار.
وبحسب المعطيات، حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا بـ 10 مليارات و285 مليون دولار، تليها إيطاليا بـ 9 مليارات و275 مليون دولار، فالعراق بـ 8 مليارات و533 مليون دولار.
ووفق تقرير سابق للوكالة التركية "تنوعت السلع المصدرة للبلدان المذكورة، حيث تصدرت السيارات واردات ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".