عربي
https://sputnikarabic.ae/20221115/إسرائيل-زوجة-بن-غفير-تلتقي-بسارة-نتنياهو-مع-مسدس-في-تنورتها-وتوضح-السبب-صورة-1070177234.html
إسرائيل... زوجة بن غفير تلتقي بسارة نتنياهو مع مسدس في تنورتها وتوضح السبب.. صورة
إسرائيل... زوجة بن غفير تلتقي بسارة نتنياهو مع مسدس في تنورتها وتوضح السبب.. صورة
ظهرت "إيلا" زوجة الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" والوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو وهي تحمل مسدسا في تنورتها خلال لقائها بعقيلة... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T06:30+0000
2022-11-15T06:30+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1ff8ab94f77be76d9065e9bd8b87a455.jpg
واستضافت سارة رؤساء وقادة الأحزاب في الائتلاف الحكومي المتبلور الذي يشكله نتنياهو، وذلك في فندق والدورف أستوريا في مدينة القدس.وأثارت صورة إيلا بن غفير إلى جانب سارة نتنياهو، فيما يمكن تمييز مسدس كبير بين طيات ملابسها، ضجة واسعة في إسرائيل.ولاحقًا، ردت زوجة بن غفير في تغريدة في حسابها على تويتر، بالقول: "أعيش في الخليل، أم لستة أطفال حلوين، وأسافر عبر طرق موبوءة بالإرهاب ومتزوجة من زوجي وهو أكثر الرجال عرضة للتهديد في البلاد، ونعم، لدي سلاح، تأقلموا (مع ذلك)".وتعيش أسرة بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل شمالي الضفة الغربية المحتلة.ويطلب بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو المتبلورة، وأثارت مشاركته المرتقبة في الحكومة مخاوف داخل إسرائيل وخارجها، على ضوء خلفية الرجل اليمينية المتشددة ومواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين.ويصف بن غفير نفسه بأنه تلميذ للحاخام المتطرف وعضو الكنيست السابق مئير كهانا، الذي تم حظر حركته "كاخ" وأعلنت جماعة إرهابية في الثمانينيات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.ومثل كهانا، أدين بن غفير في الماضي بدعم منظمة إرهابية، رغم أنه يصر على أنه أصبح أكثر اعتدالا في السنوات الأخيرة ولا يحمل نفس معتقدات مؤسس "كاخ".وبن غفير معروف بتصريحاته العنصرية بحق الفلسطينيين، وسبق أن دعا إلى تهجيرهم (ترانسفير)، كما أعلن أنه حال أصبح وزيرا للأمن الداخلي فسوف يخفف من تعليمات إطلاق النار بالنسبة لعناصر الشرطة، ما قد يعني سقوط أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-سابق-كارثة-كبيرة-في-انتظارنا-1070092403.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb010e0d53736c6c6615e05bf3640956.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل... زوجة بن غفير تلتقي بسارة نتنياهو مع مسدس في تنورتها وتوضح السبب.. صورة

06:30 GMT 15.11.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبرTelegram
ظهرت "إيلا" زوجة الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" والوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو وهي تحمل مسدسا في تنورتها خلال لقائها بعقيلة الأخير، احتفالا بفوز اليمين في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل، مطلع الشهر الجاري.
واستضافت سارة رؤساء وقادة الأحزاب في الائتلاف الحكومي المتبلور الذي يشكله نتنياهو، وذلك في فندق والدورف أستوريا في مدينة القدس.
وأثارت صورة إيلا بن غفير إلى جانب سارة نتنياهو، فيما يمكن تمييز مسدس كبير بين طيات ملابسها، ضجة واسعة في إسرائيل.
ولاحقًا، ردت زوجة بن غفير في تغريدة في حسابها على تويتر، بالقول: "أعيش في الخليل، أم لستة أطفال حلوين، وأسافر عبر طرق موبوءة بالإرهاب ومتزوجة من زوجي وهو أكثر الرجال عرضة للتهديد في البلاد، ونعم، لدي سلاح، تأقلموا (مع ذلك)".
وتعيش أسرة بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويطلب بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو المتبلورة، وأثارت مشاركته المرتقبة في الحكومة مخاوف داخل إسرائيل وخارجها، على ضوء خلفية الرجل اليمينية المتشددة ومواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: كارثة كبيرة في انتظارنا
12 نوفمبر, 14:47 GMT
ويصف بن غفير نفسه بأنه تلميذ للحاخام المتطرف وعضو الكنيست السابق مئير كهانا، الذي تم حظر حركته "كاخ" وأعلنت جماعة إرهابية في الثمانينيات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
ومثل كهانا، أدين بن غفير في الماضي بدعم منظمة إرهابية، رغم أنه يصر على أنه أصبح أكثر اعتدالا في السنوات الأخيرة ولا يحمل نفس معتقدات مؤسس "كاخ".
وبن غفير معروف بتصريحاته العنصرية بحق الفلسطينيين، وسبق أن دعا إلى تهجيرهم (ترانسفير)، كما أعلن أنه حال أصبح وزيرا للأمن الداخلي فسوف يخفف من تعليمات إطلاق النار بالنسبة لعناصر الشرطة، ما قد يعني سقوط أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала