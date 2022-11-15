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https://sputnikarabic.ae/20221115/الأمم-المتحدة-تستعد-للاحتفال-بوصول-سكان-العالم-إلى-ثمانية-مليارات-نسمة-1070175048.html
الأمم المتحدة تستعد للاحتفال بوصول سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة
الأمم المتحدة تستعد للاحتفال بوصول سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة
تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بوصول عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T02:22+0000
2022-11-15T02:22+0000
منظمة الأمم المتحدة
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واستغرق ارتفاع عدد السكان من المليار السابع إلى العدد الحالي ثمانية مليارات 12 عاما.وقالت الأمم المتحدة عبر موقعها، "(يوم الثمانية مليارات) في 15 نوفمبر 2022، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، وهو ما يمثل علامة فارقة في تاريخ البشرية".وأضافت الأمم المتحدة، أن هذا النمو غير المسبوق يرجع إلى الزيادة التدريجية في عمر الإنسان، بسبب التحسينات في الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والطب.وأشار البيان إلى أنه ناتج أيضا عن مستويات الخصوبة العالية والمستمرة في بعض البلدان.يتضمن موقع الأمم المتحدة ساعة للعد التنازلي لثمانية مليارات إنسان، ومن المقرر أن تصل إلى الصفر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.تقدر الأمم المتحدة أن الوصول إلى ارتفاع عدد سكان العالم مليارا آخر ليبلغ تسعة مليارات نسمة سيستغرق 15 عاما مقبلة، بسبب تباطؤ معدلات النمو.
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منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تستعد للاحتفال بوصول سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة

02:22 GMT 15.11.2022
© AP Photo / Dr. Mekkiya Mahdiطفل يمني يعاني من سوء التغذية
طفل يمني يعاني من سوء التغذية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Dr. Mekkiya Mahdi
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تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بوصول عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة.
واستغرق ارتفاع عدد السكان من المليار السابع إلى العدد الحالي ثمانية مليارات 12 عاما.
وقالت الأمم المتحدة عبر موقعها، "(يوم الثمانية مليارات) في 15 نوفمبر 2022، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، وهو ما يمثل علامة فارقة في تاريخ البشرية".
وأضافت الأمم المتحدة، أن هذا النمو غير المسبوق يرجع إلى الزيادة التدريجية في عمر الإنسان، بسبب التحسينات في الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والطب.
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وأشار البيان إلى أنه ناتج أيضا عن مستويات الخصوبة العالية والمستمرة في بعض البلدان.
يتضمن موقع الأمم المتحدة ساعة للعد التنازلي لثمانية مليارات إنسان، ومن المقرر أن تصل إلى الصفر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
تقدر الأمم المتحدة أن الوصول إلى ارتفاع عدد سكان العالم مليارا آخر ليبلغ تسعة مليارات نسمة سيستغرق 15 عاما مقبلة، بسبب تباطؤ معدلات النمو.
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