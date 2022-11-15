الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا... صور
07:59 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 15.11.2022)
© Sputnik . Farouk Mudhiلجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
يواصل الجيش الروسي تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان بلدات الريف الشمالي في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
وقال منسق عمليات التوزيع وأحد وجهاء المنطقة، عبد العزيز ذياب، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن المساعدات تأتي للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على مواطني سوريا.
© Sputnik . Farouk Mudhiلجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأضاف ذياب أن مركز المصالحة الروسي قدم 300 حصة غذائية منوعة لأهالي بلدة (خشام)، على أن يتم متابعة التوزيع في البلدات السبعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية في منطقة الجزيرة في ريف دير الزور.
© Sputnik . Farouk Mudhiلجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وتأتي المساعدات الجديدة التي قدمها مركز المصالحة في إطار التضامن والدعم الذي أكده الشعب الروسي الصديق للشعب السوري لمواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها.
© Sputnik . Farouk Mudhiلجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
كما قدم مركز المصالحة خدمات وفحوصات طبية للأهالي في البلدة، وكان مركز المصالحة قد بدأ توزيع المساعدات منذ العام 2018، ويواصل تقديم المساعدات للشعب السوري تشجعيا منه لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.