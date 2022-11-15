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https://sputnikarabic.ae/20221115/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-إنسانية-وخدمات-طبية-لـ-300-عائلة-شرقي-سوريا-صور-1070180722.html
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا... صور
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا... صور
يواصل الجيش الروسي تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان بلدات الريف الشمالي في محافظة دير الزور، شرقي سوريا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T07:59+0000
2022-11-15T08:00+0000
تقارير سبوتنيك
مساعدات
الجيش الروسي
أخبار سوريا اليوم
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وقال منسق عمليات التوزيع وأحد وجهاء المنطقة، عبد العزيز ذياب، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن المساعدات تأتي للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على مواطني سوريا.وأضاف ذياب أن مركز المصالحة الروسي قدم 300 حصة غذائية منوعة لأهالي بلدة (خشام)، على أن يتم متابعة التوزيع في البلدات السبعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية في منطقة الجزيرة في ريف دير الزور.وتأتي المساعدات الجديدة التي قدمها مركز المصالحة في إطار التضامن والدعم الذي أكده الشعب الروسي الصديق للشعب السوري لمواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها.كما قدم مركز المصالحة خدمات وفحوصات طبية للأهالي في البلدة، وكان مركز المصالحة قد بدأ توزيع المساعدات منذ العام 2018، ويواصل تقديم المساعدات للشعب السوري تشجعيا منه لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.
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تقارير سبوتنيك, مساعدات, الجيش الروسي, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, مساعدات, الجيش الروسي, أخبار سوريا اليوم

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا... صور

07:59 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 15.11.2022)
© Sputnik . Farouk Mudhiلجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Farouk Mudhi
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يواصل الجيش الروسي تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان بلدات الريف الشمالي في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
وقال منسق عمليات التوزيع وأحد وجهاء المنطقة، عبد العزيز ذياب، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن المساعدات تأتي للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على مواطني سوريا.
© Sputnik . Farouk Mudhiلجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأضاف ذياب أن مركز المصالحة الروسي قدم 300 حصة غذائية منوعة لأهالي بلدة (خشام)، على أن يتم متابعة التوزيع في البلدات السبعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية في منطقة الجزيرة في ريف دير الزور.
© Sputnik . Farouk Mudhiلجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وتأتي المساعدات الجديدة التي قدمها مركز المصالحة في إطار التضامن والدعم الذي أكده الشعب الروسي الصديق للشعب السوري لمواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها.
© Sputnik . Farouk Mudhiلجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
لجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية وخدمات طبية لـ 300 عائلة شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
كما قدم مركز المصالحة خدمات وفحوصات طبية للأهالي في البلدة، وكان مركز المصالحة قد بدأ توزيع المساعدات منذ العام 2018، ويواصل تقديم المساعدات للشعب السوري تشجعيا منه لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.
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