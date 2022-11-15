https://sputnikarabic.ae/20221115/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-قصف-مقرات-الإرهابيين-شمالي-العراق-1070193950.html

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن "قصف مقرات الإرهابيين شمالي العراق"

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن "قصف مقرات الإرهابيين شمالي العراق"

كشف الحرس الثوري الإيراني "تفاصيل جديدة عن العملية التي نفذها، صباح أمس الاثنين، ضد الإرهابيين الانفصاليين في إقليم كردستان شمالي العراق". 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T10:33+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وقال قائد سلاح البر في قوات الحرس الثوري العميد محمد باكبور، في تصريحات مع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "إيران حذرت إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية العراقية، في يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، من أن الجماعات الداعية إلى تقسيم إيران توجد شمالي العراق، وأنه يجب طردها أو نزع أسلحتها أو إسكانها في مخيمات".واتهم باكبور: "الجماعات الانفصالية بالقيام بأعمال إرهابية في داخل إيران انطلاقا من العراق والمشاركة في بعض أعمال الشغب التي شهدتها منطقة شمال غربي إيران"، مشيرا إلى مشاهدة بصمات هؤلاء في هذه الأعمال.وشدد باكبور على أن "الإرهابيين يتخذون الناس العاديين درعا لهم حيث أنهم يختبئون بينهم"، مؤكدا أنه لهذا السبب استهدف الجانب الإيراني مجددا في إطار خطة دقيقة المواقع التي تقع في أطراف المناطق الخالية من المدنيين.وحمل قائد الحرس الثوري "الحكومة المركزية العراقية وإقليم كردستان العراق مسؤولية أمن مواطنيهم"، مشددا على أن "إيران تسعى لحفظ أمن مواطنيها من الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون ضدها".واتهم أمريكا بدعم هؤلاء المجرمين، قائلا إن "أمريكا تدعم هؤلاء منذ سنوات رغم أننا حذرنا أكثر من مرة بأننا لن نتحمل وجود هذه المقرات لتقوم بأعمال إرهابية في الداخل الإيراني ونستهدفها في أي مكان كان".واستهدف الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، مقرات جماعات مسلحة في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيرة.وقال مصدر مطلع للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "الحرس الثوري استهدف مقرات جماعات مسلحة يصنفها إرهابية في كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة".وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرات على مناطق إقليم كردستان، واصفة إياها بـ"النهج العدائي".وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الإرباك والتوتر في المنطقة".وتوعد متحدث الخارجية العراقية بـ"اتخاذ بغداد إجراءات دبلوماسية عالية المستوى"، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

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