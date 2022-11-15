https://sputnikarabic.ae/20221115/تقدر-بـ-124-مليار-دولار-رابع-أغنى-رجل-في-العالم-يخطط-للتبرع-بثروته-وهو-على-قيد-الحياة-1070222475.html
تقدر بـ 124 مليار دولار… رابع أغنى رجل في العالم يخطط للتبرع بثروته وهو على قيد الحياة
تقدر بـ 124 مليار دولار… رابع أغنى رجل في العالم يخطط للتبرع بثروته وهو على قيد الحياة
قال الملياردير الأمريكي جيف بيزوس إنه يخطط للتبرع بثروته وهو على قيد الحياة، مشيرا إلى أن معرفة الوسيلة الصحيحة لفعل ذلك هي الجزء الصعب. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T20:56+0000
2022-11-15T20:56+0000
2022-11-15T20:56+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في مقابلة للملياردير الأمريكي مؤسس شركة "أمازون"، مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نشرتها أمس الاثنين.وأكد بيزوس، الذي يصنف بأنه رابع أغنى شخص في العالم، أنه يعمل على بناء القدرة الخاصة التي تمكنه من التبرع بهذه الأموال.وتقدر ثروة جيف بيزوس بنحو 124 مليار دولار أمريكي، وأكد خلال المقابلة أنه يعمل مع شريكة حياته لورين سانشيز، على امتلاك الإمكانيات التي تسمح لهم بفعل هذا الأمر.ولفتت الشبكة إلى أن بيزوس تعهد بتخصيص أموال ضخمة لمكافحة التغيرات المناخية ومواجهة الانقسامات الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20220528/ماسك-وبيزوس-يخسران-124-مليار-دولار-هذا-العام-1062809922.html
https://sputnikarabic.ae/20221029/جيف-بيزوس-يخسر-أكثر-من-7-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1069595570.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
تقدر بـ 124 مليار دولار… رابع أغنى رجل في العالم يخطط للتبرع بثروته وهو على قيد الحياة
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قال الملياردير الأمريكي جيف بيزوس إنه يخطط للتبرع بثروته وهو على قيد الحياة، مشيرا إلى أن معرفة الوسيلة الصحيحة لفعل ذلك هي الجزء الصعب.
جاء ذلك في مقابلة للملياردير الأمريكي مؤسس شركة "أمازون"، مع شبكة
"سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نشرتها أمس الاثنين.
وأكد بيزوس، الذي يصنف بأنه رابع أغنى شخص في العالم، أنه يعمل على بناء القدرة الخاصة التي تمكنه من التبرع بهذه الأموال.
وتقدر ثروة جيف بيزوس
بنحو 124 مليار دولار أمريكي، وأكد خلال المقابلة أنه يعمل مع شريكة حياته لورين سانشيز، على امتلاك الإمكانيات التي تسمح لهم بفعل هذا الأمر.
ولفتت الشبكة إلى أن بيزوس تعهد بتخصيص أموال ضخمة
لمكافحة التغيرات المناخية ومواجهة الانقسامات الاجتماعية.