https://sputnikarabic.ae/20221115/تكتم-على-مضمون-مباحثات-أمريكية-روسية--1070214484.html

تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية

تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية

نناقش في هذه الحلقة: نظام كييف يقمع المدنيين في خيرسون ويحشد قرب لوغانسك ومفاوضات أمريكية روسية في أنقرة؛ تركيا تتهم الولايات المتحدة والكردستاني بالوقوف وراء... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T16:02+0000

2022-11-15T16:02+0000

2022-11-15T16:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

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تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية

أكدت سلطات خيرسون، وشهود عيان، لـ"سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية تعمل على قمع المواطنين هناك، وتعليق المدنيين على الأعمدة، بحجة التعاون مع روسيا، علما أنهم اختاروا البقاء في منازلهم وعدم الخروج مع الجيش الروسي.من جهة أخرى، جرت مباحثات أمريكية روسية في أنقرة، قالت عنها واشنطن بأنها لضمان الأمن العالمي، فيما تحفظت روسيا على مضمونها. كما ناقض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه، وتراجع عن كلامه بدعوة روسيا للمفاوضات إذ صرح أمام مجموعة العشرين أنه لن يكون هناك "مينسك 3".حول هذا الموضوع، تحدّث الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني لبرنامج "بلا قيود":خبير دولي: الصين تنظر لروسيا بنظرة الشّريك الحليف والشريك المهمتعقد قمة مجموعة العشرين (G 20) في جزيرة بالي الإندونيسية، وترأّس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف وفد بلاده في هذه القمة التي تطرح العديد من القضايا العالمية الدائرة حاليا ولاسيما ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتأكيد ضرورة التفاوض وإحلال السلام وتأمين الغذاء وموارد الطاقة للعالم، وكانت هناك تساؤلات حول الموقف الصيني برفض التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، فهل نشهد تقاربا "أمريكيا –صينيا" على حساب العلاقات الروسية- الصينية؟، فقط من أجل مصالح مشتركة لاسيما في الجانب الاقتصادي؟.حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري المختص بالشؤون الصينية وشرق آسيا، لـ "بلا قيــود":وأشار إلى موقف الصين في دعم روسيا ورفض استبعادها من قمة العشرين (G 20)، وقال لنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио