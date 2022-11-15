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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221115/تكتم-على-مضمون-مباحثات-أمريكية-روسية--1070214484.html
تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية
تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية
نناقش في هذه الحلقة: نظام كييف يقمع المدنيين في خيرسون ويحشد قرب لوغانسك ومفاوضات أمريكية روسية في أنقرة؛ تركيا تتهم الولايات المتحدة والكردستاني بالوقوف وراء... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T16:02+0000
2022-11-15T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
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تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية
تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية
أكدت سلطات خيرسون، وشهود عيان، لـ"سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية تعمل على قمع المواطنين هناك، وتعليق المدنيين على الأعمدة، بحجة التعاون مع روسيا، علما أنهم اختاروا البقاء في منازلهم وعدم الخروج مع الجيش الروسي.من جهة أخرى، جرت مباحثات أمريكية روسية في أنقرة، قالت عنها واشنطن بأنها لضمان الأمن العالمي، فيما تحفظت روسيا على مضمونها. كما ناقض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه، وتراجع عن كلامه بدعوة روسيا للمفاوضات إذ صرح أمام مجموعة العشرين أنه لن يكون هناك "مينسك 3".حول هذا الموضوع، تحدّث الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني لبرنامج "بلا قيود":خبير دولي: الصين تنظر لروسيا بنظرة الشّريك الحليف والشريك المهمتعقد قمة مجموعة العشرين (G 20) في جزيرة بالي الإندونيسية، وترأّس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف وفد بلاده في هذه القمة التي تطرح العديد من القضايا العالمية الدائرة حاليا ولاسيما ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتأكيد ضرورة التفاوض وإحلال السلام وتأمين الغذاء وموارد الطاقة للعالم، وكانت هناك تساؤلات حول الموقف الصيني برفض التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، فهل نشهد تقاربا "أمريكيا –صينيا" على حساب العلاقات الروسية- الصينية؟، فقط من أجل مصالح مشتركة لاسيما في الجانب الاقتصادي؟.حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري المختص بالشؤون الصينية وشرق آسيا، لـ "بلا قيــود":وأشار إلى موقف الصين في دعم روسيا ورفض استبعادها من قمة العشرين (G 20)، وقال لنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بلا قيود, аудио
راديو, بلا قيود, аудио

تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية

16:02 GMT 15.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تكتم على مضمون مباحثات أمريكية روسية
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: نظام كييف يقمع المدنيين في خيرسون ويحشد قرب لوغانسك ومفاوضات أمريكية روسية في أنقرة؛ تركيا تتهم الولايات المتحدة والكردستاني بالوقوف وراء هجوم اسطنبول؛ لافروف: الدول تزداد قناعة أن الصراع في أوكرانيا كان مفتعلا من قبل واشنطن؛ دعوة جزائرية لرجال الأعمال الروس للاستثمار في البلاد.
أكدت سلطات خيرسون، وشهود عيان، لـ"سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية تعمل على قمع المواطنين هناك، وتعليق المدنيين على الأعمدة، بحجة التعاون مع روسيا، علما أنهم اختاروا البقاء في منازلهم وعدم الخروج مع الجيش الروسي.
من جهة أخرى، جرت مباحثات أمريكية روسية في أنقرة، قالت عنها واشنطن بأنها لضمان الأمن العالمي، فيما تحفظت روسيا على مضمونها. كما ناقض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه، وتراجع عن كلامه بدعوة روسيا للمفاوضات إذ صرح أمام مجموعة العشرين أنه لن يكون هناك "مينسك 3".
حول هذا الموضوع، تحدّث الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني لبرنامج "بلا قيود":
"زيلينسكي أداة بيد الغرب وفي المقدمة الولايات المتحدة، وليست المرة الأولى الذي يصرح ويتراجع ويناقض نفسه، لذلك فالمواجهة هي بين روسيا من جهة والناتو والغرب من جهة أخرى، ولا يمكن اعتبار قرار روسيا ببدء العملية العسكرية أنه كان متسرعا، لأن المعلومات الاستخباراتية كانت تدل على بدء الهجوم من الجانب الأوكراني على الدونباس في 28 شباط الماضي، وهو ما استعدت له روسيا فاستبقت الهجوم ببدء العملية العسكرية، لهذا نرى أن هذه المعركة إعلامية، واقتصادية، وسياسية، وبالنسبة لمفاوضات أنقرة هي ضرورية لاستمرار التواصل بين موسكو وواشنطن، ولكن لا يمكن أن تجد حلولا لأن الطرف الآخر لا يريد أن يحل المشكلة بل يؤججها، حتى بتنا نسمع أصواتا أوروبية تتحدث عن تقسيم أوكرانيا، بعد سيطرة روسيا على بحر آزوف بالكامل و 50 بالمئة من البحر الأسود".

خبير دولي: الصين تنظر لروسيا بنظرة الشّريك الحليف والشريك المهم

تعقد قمة مجموعة العشرين (G 20) في جزيرة بالي الإندونيسية، وترأّس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف وفد بلاده في هذه القمة التي تطرح العديد من القضايا العالمية الدائرة حاليا ولاسيما ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتأكيد ضرورة التفاوض وإحلال السلام وتأمين الغذاء وموارد الطاقة للعالم، وكانت هناك تساؤلات حول الموقف الصيني برفض التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، فهل نشهد تقاربا "أمريكيا –صينيا" على حساب العلاقات الروسية- الصينية؟، فقط من أجل مصالح مشتركة لاسيما في الجانب الاقتصادي؟.
حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري المختص بالشؤون الصينية وشرق آسيا، لـ "بلا قيــود":
"أنا أعتقد أن تصريح بكين برفض التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، بأنه يوافق التودجهات الروسية بعدم استخدام الأسلحة النووية، ففي حال اندلعت حرب نووية ستكون مدمّرة لكل العالم وليس فقط دول معينة، وبالتالي هذا البيان يتوافق مع تطلّعات البشرية وينبّه الولايات المتحدة بعدم استفزاز روسيا حتى لا تضطر الأخيرة باستخدامها، خاصة وأننا شاهدنا دول "الناتو" ودول غربية ضد روسيا في أوكرانيا"، وبالتالي هذا لا يعني تقاربا صينيا مع أمريكا على حساب روسيا، ولكن هذا يتوافق مع توجهات البشرية كله حتّى لا تقع حرب نووية تضر بالعالم بأسره".
وأشار إلى موقف الصين في دعم روسيا ورفض استبعادها من قمة العشرين (G 20)، وقال لنا:
"بالطبع إنّ التصريح الصيني يؤكد بأن العلاقات الصينية- الروسية هي في أوجّها، ويعبّر أيضا عن مخاوف الصين في استبعاد روسيا وبالتالي هي أيضا ستستبعد يوما ما، والصين تنظر إلى الأمور بنظرة استراتيجية وبنظرة روسيا الشّريك الحليف والشريك المهم، وأن روسيا من الدول المتقدمة صناعيا تتمتع باقتصاد قوي وقوة عسكرية كبيرة ومنافس للولايات المتحدة الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMT
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