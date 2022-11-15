https://sputnikarabic.ae/20221115/كيف-تساعد-المبادرة-المشتركة-في-تنمية-الموارد-البشرية-في-العالم-1070200570.html

كيف تساعد المبادرة المشتركة في تنمية الموارد البشرية في العالم

كيف تساعد المبادرة المشتركة في تنمية الموارد البشرية في العالم

يعتبر تدريب الكوادر المؤهلة، بما في ذلك في مجال صناعات التكنولوجيا الفائقة، من الجوانب المهمة لتنمية الاقتصادات الوطنية لدول العالم. وهذا هو السبب في أن من بين... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T13:30+0000

2022-11-15T13:30+0000

2022-11-15T13:30+0000

علوم

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لعبت بطولة التكنولوجيا الفائقة للمهن ذات التقنية العالية التي أقيمت في مدينة يكاترينبورغ الروسية، دورًا مهمًا في هذه الشراكة، التي اكتسبت مكانة دولية هذا العام. تم الاعتراف بالمسابقة على هذا النحو ليس عن طريق الصدفة: يتنافس فيها المشاركون من نحو 20 دولة على مدار السنوات الثماني التي أقيمت فيها.يوجد الكثير من المشاركين الأجانب في البطولة هذا العام. تنافس المتنافسون من 16 دولة في المسابقات التي أقيمت في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بدوام كامل وبعيد: بيلاروسيا والبرازيل وغانا ومصر وزيمبابوي والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وماليزيا وناميبيا ونيجيريا وأوزبكستان وجنوب إفريقيا.في المجموع، شارك حوالي 600 متسابق و 500 خبير في 38 تخصصًا متقاطعًا وصناعيًا في المسابقة، والتي تتوافق مع أربع مجموعات: تقنيات البناء والتشييد، وتقنيات الإنتاج والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى كتلة المستقبل. المهارات - مهارات المستقبل.يتم تنظيم البطولة الدولية للتكنولوجيا الفائقة من الوكالة الروسية لتنمية المهارات والمهن بدعم من وزارة الصناعة والتجارة في روسيا، ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وحكومة مقاطقة سفيردلوفسك التابعة لروسيا، وكالة المبادرات الإستراتيجية للترويج للمشاريع الجديدة، وكذلك المقتنيات والشركات الكبرى. كان المشاركون في البطولة من روسيا متخصصين من أكبر الشركات والشركات التي تعمل على تطوير معايير الإنتاج، بما في ذلك روساتوم وروسكوسموس وسيبور و يفراز والسكك الحديدية الروسية و روسيتي وأو إس كي وروسغيدرو و روستيليكوم. تم تشكيل المهام التنافسية للمسابقات أيضًا على أساس الطلبات الحقيقية من الشركات المشاركة وتهدف إلى تحسين الإنتاج ومكان العمل واستعادة السلاسل التكنولوجية المفقودة.الأهم من ذلك، في إطار البطولة، تم تجميع خلايا الإنتاج وعرضها على أساس المعدات المحلية في الغالب.مدرسة الإدارة - منصة لتطوير الموظفينتم إطلاق مختبر كلية إدارة مشاريع التنمية في مجال المهارات والمهن لأول مرة في إطار البطولة الدولية للتكنولوجيا المتقدمة. ستقوم مدرسة الإدارة بإنشاء مبادرات للبحث وخلق الحلول في مجال تنمية الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح منصة لتدريب الموظفين الإداريين على تنفيذ هذه المبادرات.في موقع كلية الإدارة، قام الوزراء والإدارات وممثلو الشركات والمؤسسات الدولية والروسية بتطوير حلول ومعايير عملية شكلت الأساس لإنشاء مفهوم الرابطة الدولية للتعاون في تطوير مهارات جديدة والمهن.في إطار تطوير التعاون الدولي، وقعت وكالة تنمية المهارات والمهن اتفاقية مع اتحاد المهن التطبيقية التابع لوزارة الصناعة بجمهورية مصر العربية لإنشاء جمعية دولية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول وتوحيد الجهود في تطوير المهارات والموارد البشرية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الشريكة. من المهام المهمة للدول العربية تدريب المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا لإنشاء وتصنيع منتجاتهم الخاصة من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.وبهذا المعنى، يمكن أن تصبح التجربة الروسية مهمة بالنسبة للزملاء العرب. ولهذه الغاية، قام وفد من مصر بزيارة موقع Hitech وشارك في مختبرات مدرسة الإدارة، حيث صممت البلدان خلالها أنشطة مشتركة.إدخال الابتكار الروسي في تدريب الموظفين على الساحة الدوليةإلى جانب إقامة البطولات، تقدم وكالة تنمية المهارات والمهن أنشطة استشارية للبلدان لسنوات عديدة وأصبحت منصة دولية كاملة لتنمية الموارد البشرية: تم تطوير العديد من المشاريع والمبادرات في إطار تهدف أنشطة الوكالة إلى إحداث تغييرات جذرية في نظام التدريب الوطني.طورت الوكالة العشرات من الكفاءات والأدوات والتقنيات الجديدة والواعدة للمجتمع الدولي، بالتعاون مع الدول في تنفيذ برامج تدريبية لتوظيف قطاعات الاقتصاد الواعدة.في الوقت نفسه، تلقت الوكالة طلبات من الدول للحصول على الدعم الاستراتيجي والتوجيه، وقدمت فكرة إنشاء جمعية دولية للتعاون في تطوير مهارات ومهن جديدة والتي تم تقديمها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كجزء من منتدى "أفكار قوية لعصر جديد" كأداة جديدة لتعزيز التفاعل الاجتماعي والاقتصادي بين البلدان.تلقت المبادرة الدعم من الرئيس، الذي لفت الانتباه إلى أهميتها والعمل المثمر للوكالة.لماذا يحتاج العالم بشدة لمبادرة دولية جديدةتقدم الرابطة الدولية للتعاون في تطوير مهارات ومهن جديدة نموذجًا تدريبيًا يقدم أكثر من مجرد تكوين متخصصين في مجال معين.لذلك، إلى جانب تدريب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا لاقتصاديات بلد معين، تعتزم الجمعية حل القضايا على نطاق أوسع، مثل زيادة إمكانيات المواطنين وزيادة الدخل. كل هذا، بالطبع، سيؤدي إلى ارتفاع عام في الرفاهية، وزيادة في نوعية حياة المواطنين والنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في الرابطة.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن خبراء من الرابطة الدولية، بناءً على تحليل أسواق العمل المحلية ودراسات التنوع الثقافي للبلدان، من تقديم نموذج فريد للبلدان الشريكة لتطوير سوق العمل وإدخال تقنيات جديدة لتدريب الموظفين، تم إعدادها خصيصًا لمتطلبات اقتصاد معين.من خلال التعاون مع الشركاء في إطار الرابطة الدولية، ستكون الدول قادرة على تبادل الخبرات، والدمج المشترك للأدوات المطورة في تنمية الموارد البشرية، والعمل معًا لتحديد الآليات الفعالة لتطوير سوق العمل، والتي ستصبح حافز إضافي لتقوية الاقتصادات.

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