https://sputnikarabic.ae/20221115/كييف-تركز-القوات-الرئيسية-في-اتجاه-لوغانسك-1070177390.html
كييف تركز القوات الرئيسية في اتجاه لوغانسك
كييف تركز القوات الرئيسية في اتجاه لوغانسك
أعلن أندريه ماروتشكو، الضابط في القوات الشعبية في لوغانسك، أن كييف تركز قواتها الرئيسية في اتجاه لوغانسك، لأنها تعتبرها إحدى الأولويات. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T06:31+0000
2022-11-15T06:31+0000
2022-11-15T06:31+0000
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "البيانات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم اعتراضها والمصادر السرية، وكذلك طبيعة سلوك العدو، تشير إلى أن الجهود الرئيسية للقوات الأوكرانية في الوقت الحالي موجهة نحو اتجاه لوغانسك".في وقت سابق، أعلن عن المحاولات الفاشلة للقوات الأوكرانية لاختراق دفاعات لوغانسك، وكذلك تعزيز العربات المدرعة في عدة أقسام من خط الاتصال.ووفقًا له، فإن القيادة الأوكرانية تدرس حاليًا إجراء الأعمال القتالية في اتجاه لوغانسك كإحدى الأولويات.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
كييف تركز القوات الرئيسية في اتجاه لوغانسك
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أعلن أندريه ماروتشكو، الضابط في القوات الشعبية في لوغانسك، أن كييف تركز قواتها الرئيسية في اتجاه لوغانسك، لأنها تعتبرها إحدى الأولويات.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "البيانات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم اعتراضها والمصادر السرية، وكذلك طبيعة سلوك العدو، تشير إلى أن الجهود الرئيسية للقوات الأوكرانية في الوقت الحالي موجهة نحو اتجاه لوغانسك".
في وقت سابق، أعلن عن المحاولات الفاشلة للقوات الأوكرانية لاختراق دفاعات لوغانسك، وكذلك تعزيز العربات المدرعة في عدة أقسام من خط الاتصال.
ووفقًا له، فإن القيادة الأوكرانية تدرس حاليًا إجراء الأعمال القتالية في اتجاه لوغانسك كإحدى الأولويات.