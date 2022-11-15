https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-الغرب-حاول-صياغة-البيان-الختامي-لمجموعة-العشرين-بطريقة-يدين-بها-روسيا-1070192514.html
لافروف: الغرب حاول صياغة البيان الختامي لمجموعة العشرين بطريقة يدين بها روسيا
لافروف: الغرب حاول صياغة البيان الختامي لمجموعة العشرين بطريقة يدين بها روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب حاول جعل الإعلان الختامي لمجموعة العشرين مسيّسا، لتمرير الصياغة التي تدين روسيا. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T10:00+0000
2022-11-15T10:00+0000
2022-11-15T10:05+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف للصحفيين: "الإعلان المعني يغطي جميع المجالات التي تمت مناقشتها - الغذاء والطاقة والرعاية الصحية. حاول زملاؤنا الغربيون بكل الطرق الممكنة جعل هذا الإعلان مسيسًا وحاولوا المضي قدمًا في صياغة تنطوي على إدانة لأعمال روسيا".وتابع أن الولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين اتهمت روسيا بارتكاب "عدوان غير مبرر" ضد أوكرانيا.وقال "فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، كانت كل من الولايات المتحدة وحلفائها عدوانيين إلى حد ما خلال المناقشات اليوم، واتهموا روسيا، كما يقولون، "بالعدوان غير المبرر على أوكرانيا".وأضاف وزير الخارجية الروسي أن روسيا أصرت على أن يتضمن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين عبارة تشير إلى اختلاف المواقف بشأن أوكرانيا.وقال: "أضاف الغرب عبارة "نحن، وفود كثيرة" ندين روسيا. وكتبنا أنه تم ذكر وجهات نظر بديلة أيضًا. نعتقد أن هذا يكفي تمامًا لعدم التعمق في هذه القضية، فهذا ليس من شأن مجموعة العشرين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: الغرب حاول صياغة البيان الختامي لمجموعة العشرين بطريقة يدين بها روسيا
10:00 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 10:05 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب حاول جعل الإعلان الختامي لمجموعة العشرين مسيّسا، لتمرير الصياغة التي تدين روسيا.
وقال لافروف للصحفيين: "الإعلان المعني يغطي جميع المجالات التي تمت مناقشتها - الغذاء والطاقة والرعاية الصحية. حاول زملاؤنا الغربيون بكل الطرق الممكنة جعل هذا الإعلان مسيسًا وحاولوا المضي قدمًا في صياغة تنطوي على إدانة لأعمال روسيا".
وتابع أن الولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين اتهمت روسيا بارتكاب "عدوان غير مبرر" ضد أوكرانيا.
وقال "فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، كانت كل من الولايات المتحدة وحلفائها عدوانيين إلى حد ما خلال المناقشات اليوم، واتهموا روسيا، كما يقولون، "بالعدوان غير المبرر على أوكرانيا".
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن روسيا أصرت على أن يتضمن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين عبارة تشير إلى اختلاف المواقف بشأن أوكرانيا.
وقال: "أضاف الغرب عبارة "نحن، وفود كثيرة" ندين روسيا. وكتبنا أنه تم ذكر وجهات نظر بديلة أيضًا. نعتقد أن هذا يكفي تمامًا لعدم التعمق في هذه القضية، فهذا ليس من شأن مجموعة العشرين".