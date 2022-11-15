https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-غوتيريش-أكد-أن-صفقة-الحبوب-تمثل-أولوية-بالنسبة-له-1070195460.html
لافروف: غوتيريش أكد أن صفقة الحبوب تمثل أولوية بالنسبة له
لافروف: غوتيريش أكد أن صفقة الحبوب تمثل أولوية بالنسبة له
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أن صفقة الحبوب تمثل أولوية بالنسبة له. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T11:11+0000
2022-11-15T11:11+0000
2022-11-15T11:11+0000
روسيا
حبوب
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
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وقال لافروف في مرتمر صحفي على هامش قمة العشرين في بالي الإندونيسية وأضاف أن غوتيريش أبلغه باستعداده للوفاء بمتطلبات روسيا بشأن صفقة الحبوب، لكن حتى الآن لم تتحقق أي نتائج عملية.وأضاف لافروف أن روسيا نقلت 10.5 مليون طن من الحبوب، بينها 8 ملايين طن من القمح إلى دول آسيا وأفريقيا.هذا، وكانت روسيا قد أعلنت في 30 أكتوبر المنصرم، تعليق مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية في مياه سيفاستوبول، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، أن روسيا ستستأنف مشاركتها في صفقة الحبوب، بعد أن أعطت كييف تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقة الحبوب، لأغراض عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221114/غوتيريش-تمديد-اتفاق-الحبوب-الروسي-ضروري-للأمن-الغذائي-العالمي-1070157013.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حبوب, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
روسيا, حبوب, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
لافروف: غوتيريش أكد أن صفقة الحبوب تمثل أولوية بالنسبة له
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أن صفقة الحبوب تمثل أولوية بالنسبة له.
وقال لافروف في مرتمر صحفي على هامش قمة العشرين في بالي الإندونيسية
"تم تحديد جميع الوعود (بشأن تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا). آمل أن يتم الوفاء بها. على الأقل أقسم الأمين العام (الأمم المتحدة) اليوم أن هذه مسألة ذات أولوية بالنسبة له".
وأضاف أن غوتيريش أبلغه باستعداده للوفاء بمتطلبات روسيا بشأن صفقة الحبوب، لكن حتى الآن لم تتحقق أي نتائج عملية.
وتابع لافروف "تحدث الأمين العام اليوم عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليه، بما في ذلك على الورق، فقد أوضحوا النوايا الحسنة. وإذا تم تحقيقها، فإن العوائق أمام تصدير الأسمدة والحبوب لدينا تكون قد تمت إزالتها، ولكن الأمر لا يتعلق بالأوراق، بل كيف سيتم تنفيذها عمليا".
وأضاف لافروف أن روسيا نقلت 10.5 مليون طن من الحبوب، بينها 8 ملايين طن من القمح إلى دول آسيا وأفريقيا.
وقال "نحن وبرغم كل الصعوبات والقيود، نقلنا 10.5 [مليون] طن من الحبوب، أغلبها من القمح – حوالي 8 ملايين طن، 60 بالمئة منها إلى آسيا و40 بالمئة إلى دول أفريقيا".
هذا، وكانت روسيا قد أعلنت في 30 أكتوبر المنصرم، تعليق مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية في مياه سيفاستوبول، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، أن روسيا ستستأنف مشاركتها في صفقة الحبوب، بعد أن أعطت كييف تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقة الحبوب، لأغراض عسكرية.